Nagy felháborodást váltott ki egy Times Square-en megjelent óriásplakát, amelyen az állt: Jézus palesztin volt

A plakát múlt héten jelent meg Manhattan központjában, és rövid idő alatt heves ellenreakciókat váltott ki – közölte a New York Post.

„Ez egyértelműen megosztó üzenet. Ha valaki palesztinpárti, annak talán elfogadható, de jelenleg nem jó időzítés” – mondta a New York Postnak Sam Kept, aki Angliából érkezett turistaként New Yorkba. „Provokatív, és csak olaj a tűzre.”

A férfi felesége is megszólalt, és megjegyezte, hogy a hirdetőtábla – amelyen élénk zöld háttéren vastag fekete betűkkel az áll: „Jézus palesztin,” a másik oldalon pedig a „boldog karácsonyt” felirat áll – egyesek számára sértő lehet.

„Ez csak olajat önt a tűzre, nem?” – tette fel a kérdést. Egy másik megszólaló szerint Jézus „mindenkié”, ezért szerinte nem szükséges ilyen módon „konkrétan meghatározni.”

Merry Christmas from Times Square! From all of us at the @adc family! pic.twitter.com/t44haGe3Vk — Abed A. Ayoub (@aayoub) December 23, 2025

Adeb Ayoub, az üzenetet közzétevő arab–amerikai szervezet országos ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a nonprofit szervezet már az év eleje óta bérel reklámfelületeket a Times Square-en, és hetente változó üzeneteket jelenítenek meg.

Azzal érvelt, hogy a plakát mögötti alapgondolat az „America First” (Amerika az első), és célja az, hogy az év New York-i szempontból legforgalmasabb időszakában felhívja a figyelmet az arab és muszlim közösségek, valamint az amerikai keresztények közötti közös pontokra. „Sokkal több a hasonlóság az arabok, a muszlimok és a keresztények között ebben az országban, mint amit egyesek el akarnak hitetni velünk. Közös kultúráról és vallási gyökerekről van szó, amelyekkel kapcsolatban sokakban félelem él” – mondta Ayoub a New York Postnak.

Hozzátette: „Amerikában az emberek többsége keresztény, a kereszténység szülőhelye pedig Palesztina. Ha erről vita alakul ki, az rendben van, mert legalább beszélnek róla. A plakát elérte a célját: párbeszédet indított. Különben elnémítanak minket, és a hangunk, az álláspontunk nem jut el senkihez.”

Arra a kérdésre, hogy szervezete vitatja-e Jézus zsidó származását, Ayoub úgy válaszolt: szerinte „Jézus mindannyiunkban él,” és a kérdés szerinte „értelmezés kérdése.”

