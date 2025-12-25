Lövöldözés egy svéd városban: legalább ketten meghaltak

A svéd Aftonbladet híroldal beszámolója szerin
Boden városában meggyilkolt egy nőt, két másik embert pedig megsebesített lőfegyverével egy támadó.
A portál információi szerint a rendőröket az egyik áldozata hívta ki. Ezt követően a támadó több órán át elbarikádozta magát egy házban, majd a rendőrök tűzharcban végeztek vele. A sérülteket kórházba szállították.
„Amikor a rendőrség éles lőszerrel lő egy személyre, azt a Különleges Nyomozó Osztálynak kell kivizsgálnia. A nyomozásnak le kell zajlania, ezért jelenleg nem tudok részleteket közölni az esetről ”– mondta Marie Andersson rendőrségi szóvivő az esetről.
A kiemelt kép illusztráció. Forrás: X.com.