Műsorújság
Lövöldözés egy svéd városban: legalább ketten meghaltak

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.12.25. 18:52

Lövöldözésre került sor a svédországi Boden városában. Úgy tudni, hogy a támadó lelőtt egy nőt, és legalább két másik embert megsebesített, mielőtt a kiérkező rendőrök végeztek vele.

A svéd Aftonbladet híroldal beszámolója szerin

Boden városában meggyilkolt egy nőt, két másik embert pedig megsebesített lőfegyverével egy támadó.

A portál információi szerint a rendőröket az egyik áldozata hívta ki. Ezt követően a támadó több órán át elbarikádozta magát egy házban, majd a rendőrök tűzharcban végeztek vele. A sérülteket kórházba szállították.

Amikor a rendőrség éles lőszerrel lő egy személyre, azt a Különleges Nyomozó Osztálynak kell kivizsgálnia. A nyomozásnak le kell zajlania, ezért jelenleg nem tudok részleteket közölni az esetről ”– mondta Marie Andersson rendőrségi szóvivő az esetről.

A kiemelt kép illusztráció. Forrás: X.com.

