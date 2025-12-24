Volodimir Zelenszkij nyilvánosságra hozta 20 pontos béketervét a háború lezárásáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosságra hozta azt a 20 pontos béketervet, amely Kijev, Washington és Moszkva között formálódhat megállapodássá – írja a Mandiner.

A jelenleg még „piszkozat” státuszú dokumentum kidolgozását több héten át tartó, titkos háttéregyeztetések előzték meg és átfogó politikai, katonai, gazdasági és területi rendezést vázol fel, külön garanciális és újjáépítési mellékletekkel – írja a portál a KárpátHírre hivatkozva, amely először számolt be az ukrán tervezetről.

A Zelenszkij-terv az 5. cikkelyhez fogható „NATO-szintű biztonsági garanciákat, 800 ezres ukrán hadsereget és EU-csatlakozási menetrendet” is tartalmaz ugyanakkor – a Mandiner szerint – „fájdalmas kompromisszumokat is felvet”. Az ukrán béketervezet egyik kulcselemeként egy feltétlen ukrán-orosz orosz–ukrán megnemtámadási egyezményt emlegetnek, amelyet nemzetközi monitoringmechanizmus ellenőrizne. A NATO 5. cikkelyéhez fogható garanciákat pedig az Egyesült Államok és a NATO európai partnerei nyújtanának Ukrajnának:

orosz támadás esetén automatikus katonai válasz és szankciók lépnének életbe.

Továbbá gyorsított gazdasági integrációt ígér mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok irányába, ugyanakkor rögzítik Ukrajna atomfegyvermentes státuszát. A területi rendezés kérdése is szóba került az ukrán tervezetben de facto határvonalakat, szabad gazdasági övezeteket és akár népszavazást is kilátásba helyez a vitatott régiókban, a zaporizzsjai atomerőmű pedig amerikai részvétellel megvalósuló közös irányítás is felmerült. A Mandiner felsorolt az ukrán terv főbb pontjait:

Szuverenitás: Ukrajna szuverenitásának egyértelmű megerősítése.

Megnemtámadási egyezmény: Feltétlen orosz–ukrán megállapodás, nemzetközi ellenőrzéssel.

Biztonsági garanciák: Ukrajna „erős” biztonsági garanciákat kap.

Hadsereg létszáma: Az Ukrán Fegyveres Erők békeidőben 800 000 fős létszáma.

Nemzetközi védelem: NATO 5. cikkelyéhez hasonló garanciák az USA, a NATO és Európa részéről.

Orosz kötelezettségvállalás: Megnemtámadási politika törvényi rögzítése Európa és Ukrajna felé.

EU-tagság: Meghatározott időpontban uniós csatlakozás, addig privilegizált piaci hozzáférés.

Globális fejlesztési csomag: Beruházási alap, gázinfrastruktúra-fejlesztés, rekonstrukció, ásványkincsek.

Újjáépítési alapok: Összesen 800 milliárd dollár bevonása.

USA–Ukrajna szabadkereskedelem: Gyorsított megállapodás a béke után.

Atomfegyver-mentesség: Ukrajna nukleáris fegyverektől mentes marad.

Zaporizzsjai Atomerőmű: Vitatott pont; közös irányítás, teljes demilitarizáció.

Oktatás és tolerancia: EU-s normák átvétele vallási és nyelvi kisebbségi kérdésekben.

Területek: De facto határvonalak, kivonulás egyes megyékből, népszavazás lehetősége.

Erőszakmentes status quo: A megállapított határok erőszakos megváltoztatásának tilalma.

Vízi utak: Szabad kereskedelmi hajózás a Dnyiprón és a Fekete-tengeren.

Humanitárius bizottság: „Mindenkit mindenkiért” fogolycsere, gyermekek visszatérése.

Választások: Gyors választások a megállapodás aláírása után.

Ellenőrzés és szankciók: Jogilag kötelező végrehajtás, Béketanács felügyeletével.

Tűzszünet: Azonnali és teljes fegyvernyugvás az elfogadás pillanatától.

A tervezet szerint a megállapodás csak parlamenti ratifikáció vagy országos népszavazás után léphet hatályba Ukrajnában. Zelenszkij hangsúlyozta: a választóknak nem csupán a területi kérdésekről, hanem a teljes békecsomagról kellene dönteniük – írja a portál.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Kin Cheung)