Volodimir Zelenszkij nyilvánosságra hozta 20 pontos béketervét a háború lezárásáról

A jelenleg még „piszkozat” státuszú dokumentum kidolgozását több héten át tartó, titkos háttéregyeztetések előzték meg és átfogó politikai, katonai, gazdasági és területi rendezést vázol fel, külön garanciális és újjáépítési mellékletekkel – írja a portál a KárpátHírre hivatkozva, amely először számolt be az ukrán tervezetről.
A Zelenszkij-terv az 5. cikkelyhez fogható „NATO-szintű biztonsági garanciákat, 800 ezres ukrán hadsereget és EU-csatlakozási menetrendet” is tartalmaz ugyanakkor – a Mandiner szerint – „fájdalmas kompromisszumokat is felvet”. Az ukrán béketervezet egyik kulcselemeként egy feltétlen ukrán-orosz orosz–ukrán megnemtámadási egyezményt emlegetnek, amelyet nemzetközi monitoringmechanizmus ellenőrizne. A NATO 5. cikkelyéhez fogható garanciákat pedig az Egyesült Államok és a NATO európai partnerei nyújtanának Ukrajnának:
orosz támadás esetén automatikus katonai válasz és szankciók lépnének életbe.
Továbbá gyorsított gazdasági integrációt ígér mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok irányába, ugyanakkor rögzítik Ukrajna atomfegyvermentes státuszát. A területi rendezés kérdése is szóba került az ukrán tervezetben de facto határvonalakat, szabad gazdasági övezeteket és akár népszavazást is kilátásba helyez a vitatott régiókban, a zaporizzsjai atomerőmű pedig amerikai részvétellel megvalósuló közös irányítás is felmerült. A Mandiner felsorolt az ukrán terv főbb pontjait:
- Szuverenitás: Ukrajna szuverenitásának egyértelmű megerősítése.
- Megnemtámadási egyezmény: Feltétlen orosz–ukrán megállapodás, nemzetközi ellenőrzéssel.
- Biztonsági garanciák: Ukrajna „erős” biztonsági garanciákat kap.
- Hadsereg létszáma: Az Ukrán Fegyveres Erők békeidőben 800 000 fős létszáma.
- Nemzetközi védelem: NATO 5. cikkelyéhez hasonló garanciák az USA, a NATO és Európa részéről.
- Orosz kötelezettségvállalás: Megnemtámadási politika törvényi rögzítése Európa és Ukrajna felé.
- EU-tagság: Meghatározott időpontban uniós csatlakozás, addig privilegizált piaci hozzáférés.
- Globális fejlesztési csomag: Beruházási alap, gázinfrastruktúra-fejlesztés, rekonstrukció, ásványkincsek.
- Újjáépítési alapok: Összesen 800 milliárd dollár bevonása.
- USA–Ukrajna szabadkereskedelem: Gyorsított megállapodás a béke után.
- Atomfegyver-mentesség: Ukrajna nukleáris fegyverektől mentes marad.
- Zaporizzsjai Atomerőmű: Vitatott pont; közös irányítás, teljes demilitarizáció.
- Oktatás és tolerancia: EU-s normák átvétele vallási és nyelvi kisebbségi kérdésekben.
- Területek: De facto határvonalak, kivonulás egyes megyékből, népszavazás lehetősége.
- Erőszakmentes status quo: A megállapított határok erőszakos megváltoztatásának tilalma.
- Vízi utak: Szabad kereskedelmi hajózás a Dnyiprón és a Fekete-tengeren.
- Humanitárius bizottság: „Mindenkit mindenkiért” fogolycsere, gyermekek visszatérése.
- Választások: Gyors választások a megállapodás aláírása után.
- Ellenőrzés és szankciók: Jogilag kötelező végrehajtás, Béketanács felügyeletével.
- Tűzszünet: Azonnali és teljes fegyvernyugvás az elfogadás pillanatától.
A tervezet szerint a megállapodás csak parlamenti ratifikáció vagy országos népszavazás után léphet hatályba Ukrajnában. Zelenszkij hangsúlyozta: a választóknak nem csupán a területi kérdésekről, hanem a teljes békecsomagról kellene dönteniük – írja a portál.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Kin Cheung)