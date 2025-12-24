Terrortámadás történt Moszkvában december 24-ére virradóra – VIDEÓ (+18)

Pokolgépes támadás történt Moszkvában, a robbantásos merényletnek legalább három halálos áldozata van – írja a Lenta orosz hírportál a Mash Telegram-csatornára hivatkozva. Jelenleg is zajlik a helyszínelés, az orosz szövetségi hatóság pedig időközben hivatalos személy elleni erőszak vádjával indított eljárást. Az MTI szerint az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) megerősítette: a Moszkva déli részén bekövetkezett támadásban három ember, köztük két közlekedési rendőr, életét vesztette.

A támadás a szerda kora hajnali órákban történt, a robbanás egy járőröző rendőrautó mellett történt a Jeleckaja utcában, az orosz főváros déli részén. Jelenleg is zajlik a helyszínelés, az orosz szövetségi nyomozóhatóság pedig elindította a nyomozást. A nyomozók vizsgálják, hogy miként hozták működésbe a robbanószerkezetet, tanúkat hallgatnak ki és ellenőrzik a térfigyelő kamerák felvételeit – írja az MTI. A támadás utáni helyszínelésről videófelvételeket is megosztottak a közösségi médiában.

At least two Russian policemen have been seriously wounded as a result of an explosion on the Yasenevaya Street in Moscow tonight. The new version of events says that someone has thrown an explosive device towards a police car. pic.twitter.com/oxFSHJOsfe — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

A Mash Telegram-csatorna bejegyzése szerint a hatóságok újabb házi készítésű robbanószerkezetre nem bukkantak.

A Meduza orosz ellenzéki portál arról írt a támadás után, hogy szerintük célzott támadás történhetett. Idézik a szövetségi nyomozóhatóság közleményét is, mely szerint két közlekedési rendőr gyanús személyt látott egy rendőrautó közelében, és úgy döntöttek, hogy letartóztatják, a férfi ekkor robbantotta fel a bombát.

„Két közlekedési rendőr gyanús személyt észlelt a rendőrautó közelében. Amikor megközelítették, hogy őrizetbe vegyék, a gyanúsított robbanószerkezetet hozott működésbe”

– állt a tájékoztatásban. Az MTI kifejtette: a támadásban az orosz fővárosi közlekedési rendőrsége a 24 éves Ilja Klimanov és a 25 éves Makszim Gorbunov rendőrhadnagy vesztette életét, aki 2023 októberében, illetve 2022 februárjában lépett szolgálatba.

Utóbbi nős volt és egy kilenc hónapos kislányt hagyott árván.

Családjaiknak minden szükséges segítséget megadnak – tették hozzá. A Meduza a Baza Telegram-csatornára hivatkozva azt is írta, hogy két rendőr meghalt, két embert kórházba szállítottak, állapotukat súlyosnak ítélik. Az ügyben büntetőeljárás indult a hatósági személyek ellen elkövetett merénylet és a robbanószerkezet törvénytelen birtoklása címén.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/ANATOLY MALTSEV)