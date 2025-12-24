Terrortámadás történt Moszkvában december 24-ére virradóra – VIDEÓ (+18)

A támadás a szerda kora hajnali órákban történt, a robbanás egy járőröző rendőrautó mellett történt a Jeleckaja utcában, az orosz főváros déli részén. Jelenleg is zajlik a helyszínelés, az orosz szövetségi nyomozóhatóság pedig elindította a nyomozást. A nyomozók vizsgálják, hogy miként hozták működésbe a robbanószerkezetet, tanúkat hallgatnak ki és ellenőrzik a térfigyelő kamerák felvételeit – írja az MTI. A támadás utáni helyszínelésről videófelvételeket is megosztottak a közösségi médiában.
A Mash Telegram-csatorna bejegyzése szerint a hatóságok újabb házi készítésű robbanószerkezetre nem bukkantak.
A Meduza orosz ellenzéki portál arról írt a támadás után, hogy szerintük célzott támadás történhetett. Idézik a szövetségi nyomozóhatóság közleményét is, mely szerint két közlekedési rendőr gyanús személyt látott egy rendőrautó közelében, és úgy döntöttek, hogy letartóztatják, a férfi ekkor robbantotta fel a bombát.
„Két közlekedési rendőr gyanús személyt észlelt a rendőrautó közelében. Amikor megközelítették, hogy őrizetbe vegyék, a gyanúsított robbanószerkezetet hozott működésbe”
– állt a tájékoztatásban. Az MTI kifejtette: a támadásban az orosz fővárosi közlekedési rendőrsége a 24 éves Ilja Klimanov és a 25 éves Makszim Gorbunov rendőrhadnagy vesztette életét, aki 2023 októberében, illetve 2022 februárjában lépett szolgálatba.
Utóbbi nős volt és egy kilenc hónapos kislányt hagyott árván.
Családjaiknak minden szükséges segítséget megadnak – tették hozzá. A Meduza a Baza Telegram-csatornára hivatkozva azt is írta, hogy két rendőr meghalt, két embert kórházba szállítottak, állapotukat súlyosnak ítélik. Az ügyben büntetőeljárás indult a hatósági személyek ellen elkövetett merénylet és a robbanószerkezet törvénytelen birtoklása címén.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/ANATOLY MALTSEV)