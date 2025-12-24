Levette a befagyasztott orosz vagyoneszközök nagyobb részét kezelő Euroclear bankot a negatív figyelőlistáról a Fitch

Levette a Euroclear bankot a negatív figyelőlistáról (Rating Watch Negative, RWN) a Fitch Ratings. A befagyasztott orosz vagyoneszközök 87 százalékát az Euroclear kezeli.

A nemzetközi hitelminősítő a kedd este Londonban bejelentett döntést azzal indokolta, hogy az Európai Tanács múlt heti döntése alapján az Európai Unió tőkepiaci hitelforrásokból állít össze 90 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot Ukrajna számára a 2026-2027-es időszakra.

A Fitch szerint ezzel érdemben csökkent annak a kockázata, hogy a Euroclear mérlegében szereplő befagyasztott orosz jegybanki vagyoneszközöket használják fel jóvátételi hitelcsomag összeállítására a brüsszeli székhelyű letétkezelő pénzintézetnek nyújtott átfogó jogi és likviditási védelem nélkül.

A Fitch Ratings közölte: az Európai Tanács döntésének folyományaként úgy ítéli meg, hogy az osztályzati kilátásra meghatározott időtávlatban elenyészővé vált egy olyan forgatókönyv esélye, amelynek alapján az Ukrajnának szánt jóvátételi hitel a Euroclear likviditási kockázatainak növekedéséhez vezetne. A hitelminősítő kiemeli, hogy a most feloldott RWN érvénybe léptetését ez a kockázat indokolta. A Fitch Ratings a Euroclear negatív figyelőlistás státusának megszüntetésével egy időben megerősítette a pénzintézet „AA” hosszú futamú besorolását.

Az Európai Unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott orosz állami vagyoneszköz van, ebből 183 milliárd eurót a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel.

Az Európai Bizottság eredeti javaslata szerint a zárolt orosz pénzeszközöket használták volna fel az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag fedezésére. Ezt azonban a belga kormány és a Euroclear vezetése is ellenezte a lépéssel járó jogi és globális pénzügyi stabilitási kockázatokra hivatkozva.

Kiemelt kép: A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő New York-i irodája (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)