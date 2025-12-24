Kitiltotta Thierry Breton volt uniós biztost Marco Rubio az Egyesült Államokból, válaszul az X elleni brüsszeli támadásra

Az Egyesült Államok öt európai személy – köztük Thierry Breton volt európai uniós biztos – ellen vezetett be beutazási tilalmat; a lépést az amerikai külügyminisztérium keddi közleménye az amerikai online platformok cenzúrázásával indokolta. Az Európai Bizottság korábban 120 millió eurós bírságot szabott ki a legnagyobb amerikai közösségi oldalra.

Az öt személy a tárca közleménye szerint „cenzúrát próbált rákényszeríteni az amerikai platformokra, igyekezve elnyomni azokat az amerikai nézőpontokat, amelyekkel nem értenek egyet”. Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X-en hangsúlyozta:

a Donald Trump amerikai elnök vezette kormány „nem tűri tovább ezt a rettenetes, külföldről érkező cenzúrát”, hozzátéve, hogy Washington kész a listát bővíteni, „ha mások nem változtatnak irányt”.

For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship. Today, @StateDept will take steps to… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 23, 2025

Sarah Rogers, a külügyminisztérium egyik munkatársa az X-en közzétett üzenetében azt közölte, a tilalom a németországi, az online abúzusok ellen küzdő HateAid szervezet két ügyvezető igazgatójára, Anna-Lena von Hodenbergre és Josephine Ballonra vonatkozik. Von Hodenberg októberben – a digitális térben tapasztalható erőszak elleni küzdelméért – megkapta a német szövetségi köztársaság érdemrendjét. A beutazási tilalom vonatkozik továbbá Thierry Bretonra, a belső piacért felelős egykori európai uniós biztosra, aki az Európai Unió digitális szolgáltatásokról (DSA) szóló rendelkezésének egyik megalkotója volt.

A tilalom két másik érintettje Imran Ahmed, a Digitális Gyűlölet Elleni Központ (CCDH) nevű, brit-amerikai nonprofit szervezet, illetve Claire Melford, az egyesült királyságbeli, a dezinformáció internetes terjedésének mérséklésére létrehozott Global Disinformation Index alapítója.

A szankcionált személyek közül többen, köztük von Hodenberg és Breton is felszólaltak a lépés ellen, az utóbbi pedig az X-en boszorkányüldözésnek minősítette a washingtoni döntést, párhuzamot vonva a McCarthy-éra kommunisták elleni fellépésével. „Amerikai barátinknak üzenem: a cenzúra nem ott van, ahol gondolják” – tette hozzá.

A francia kormány szintén elítélte a tilalmat, Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter pedig az X-en védelmébe vette a DSA-t, amely, mint mondta, biztosítja, hogy „ami tilos offline, az tilos online is”, és semmilyen módon nem érinti az Egyesült Államokat. „Európa népei szabadok és szuverének, és nem tűrik, hogy mások szabják meg a digitális terüket alakító törvényeket” – szögezte le.

A Die Welt az előzményekkel kapcsolatban megjegyzi, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy 120 millió eurós bírságot szab ki Elon Musk milliárdos X platformjára (korábban Twitter), „átláthatósági problémákra” hivatkozva. A döntés hatalmas felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban,

Marco Rubio pedig az összes amerikai technológiai platform és az amerikai nép ellen irányuló „külföldi kormányzat általi támadásként” jellemezte a bírságot.

Továbbá kijelentette, hogy az online cenzúra napjai véget értek az amerikaiak számára.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy 2024-es kampányeseményen (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)