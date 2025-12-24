Egymillió fős hadsereg állomásozhat majd a leghosszabb NATO–orosz határon, az időseket is felfegyverezhetik

A portál kifejtette, a módosítás – amely a közlegények esetében 15, a tisztek és altisztek esetében pedig 5 évvel hosszabbítja meg a tartalékos szolgálati időt – 2026. január 1-jén lép hatályba. A védelmi tárca vezetője szerint az elfogadott módosítás szélesebb mozgásteret adhat majd a finn hadseregnek és határőrségnek, hogy vészhelyzetben kulcspozíciókba helyezzenek embereket, akár a rangjuktól függetlenül.

„Az ötéves átmeneti időszakban 125 ezer fővel növekszik a tartalékosok létszáma. 2031-re a finn tartalékosok száma eléri az egymilliót. Ez a lépés, más védelmi intézkedéseinkkel együtt, azt üzeni, hogy Finnország komolyan veszi saját biztonságát – most és a jövőben egyaránt”

– hangsúlyozta Antti Häkkänen.

Finnország az orosz-ukrán háború kitörése utáni évben, 2023-ban csatlakozott a NATO-hoz, ezzel a nyugati országok védelmi-katonai szövetségének Oroszországgal közös határszakasza a kétszeresére nőtt. Minderre válaszul Moszkva a csatlakozással járó súlyos katonai és politikai következményekre figyelmeztette szomszédját. Az Index szerint Finnország mostani lépése is azt mutatja, hogy az öreg kontinensen véget értek a nyugodt napok. Emlékeztetnek:

szinte minden napra jut valamilyen figyelmeztetés az európai vezetők részéről, hogy fel kell készülni az Oroszországgal vívandó háborúra.

Mindeközben Európában egyre fokozódik a háborús készülődés, a NATO európai tagállamai pedig megállapodtak abban, hogy 2035-re 3,5 százalékra növelik a védelmi kiadásaikat – emlékeztet az Index. Ezenfelül folyamatosan napirenden van a sorkatonaság kérdése is, Németország december 5-én fogadta el a sorkatonaság előkészítését célzó törvénytervezetet, ezenfelül Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában is egyre többször beszélnek az önkéntes katonai szolgálatról.

Emellett arról is döntöttek korábban, hogy további 1,5 százalékot költenek az ezzel kapcsolatos infrastruktúra megerősítésére, amely segíthet az orosz hibrid támadások ellen – tette hozzá a portál.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/COMPIC/Tomi Hanninen)