Műsorújság
Egyedül a politikai helyzet miatt tartja hibásnak Hunter Biden, hogy igazgatósági tagja volt az ukrán háborús maffiához köthető Burismanák

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.24. 09:53

Szerző: hirado.hu
Hunter Biden hibának nevezte, hogy 2014-ben az akkori amerikai alelnök fiaként szerepet vállalt az ukrán Burisma energiavállalat igazgatóságában.

Joe Biden előző amerikai elnök fia egy kedden megjelent podcastban értékelte az elmúlt éveket, és a többi között édesapja politikai szerepvállalását. Hunter Biden a „The Shawn Ryan Show”-ban egy több órás beszélgetés keretében fejtette ki, hogy

a „politikai helyzet” miatt „teljes mértékben hiba” volt, hogy elfogadta a tagságot az ukrán cég igazgatóságában több mint egy évtizeddel korábban.

„Hogy hiba volt-e csatlakozni az igazgatósághoz? Igen, teljes mértékben hiba volt – nem azért, mert bármit, amit tettem szégyellnem kellene, vagy mert bármilyen módon konfliktust éreztem volna azért, amit a Burismának tettem, hanem a politikai helyzet miatt, amibe minket helyezett” – fogalmazott a volt elnök fia. Hunter Bident a bíróság tavaly adózással és fegyverbirtoklással kapcsolatos bűncselekmény miatt találta bűnösnek, és a felelősségre vonás alól édesapja elnöki kegyelme mentesítette.

2014 áprilisában, amikor Hunter Biden a Burisma vezetőségi tagja lett, apja, Joe Biden az Egyesült Államok alelnöke volt és feladatkörébe tartozott az amerikai-ukrán kapcsolatok előmozdítása Barack Obama elnökségének felügyeletével.

A podcastban Hunter Biden kommentálta Joe Biden elnökségének néhány intézkedését, amelyek közül élesen bírálta a 2021-es afganisztáni kivonulást, ami amerikai katonák életébe került, valamint a Biden-adminisztráció bevándorláspolitikáját.

Kiemelt kép: Hunter Biden, Joe Biden volt amerikai elnök fia (Fotó: MTI/EPA/Sipa USA pool/Julia Nikhinson)

