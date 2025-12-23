Műsorújság
Zsidógyűlölő akcióban vett részt Greta Thunberg Londonban, letartóztatta a rendőrség

Szerző: hirado.hu
2025.12.23. 20:08

| Szerző: hirado.hu
Greta Thunberget Londonban letartóztatták egy palesztinpárti éhségsztrájk-tüntetésen, majd feltételesen szabadon engedték – írja a Sky News.

Greta Thunberget London belvárosában vették őrizetbe egy olyan demonstráción, amely a Palesztin Akció (Palestine Action) nevű szervezet éhségsztrájkolóit támogatta. A Sky News beszámolója szerint a rendőrség azért intézkedett, mert a klímaaktivista egy tiltott szervezet támogatását kifejező táblát tartott.

A londoni rendőrség közlése alapján „egy 22 éves nőt azért tartóztattak le, mert egy tiltott szervezet, a Palesztin Akció támogatását kifejező táblát tartott”.

A tüntetés az egy londoni biztosítócég irodája közelében zajlott, a szervezők szerint a helyszínválasztás oka az volt, hogy a biztosító kapcsolatban áll egy izraeli hadiipari vállalattal. Egy videón Thunberg egy feliratot tart, amelyen ez állt: „Támogatom a Palesztin Akció foglyait. Ellenzem a népirtást.”

A demonstráció során két aktivista piros festéket fújt az épületre, mielőtt a rendőrök megérkeztek.

Thunberget később feltételesen szabadon engedték, de bírósági meghallgatásra vissza kell majd térnie.

Kiemelt kép: Greta Thunberg (Fotó: X.com)

