Nicolas Dupont-Aignan francia konzervatív politikus felszólította országa vezetését és az EU-t, hogy hagyja abba Ukrajna finanszírozását – írja a Lenta.ru orosz hírportál.

A Talpra, Franciaország! konzervatív párt elnöke, valamint a francia nemzetgyűlés tagja erről egy X-bejegyzésben írt részletesebben, amelyben az ukrán háborús maffia túlkapásai ellen adott hangot többek között. „Azzal, hogy fegyvereket szállít Ukrajnának az Európai Unió, a bűnözői hálózatokat és a fegyverkereskedelmet támogatja” – írta közösségi oldalán a politikus.

„A Zelenszkij-rezsim támogatásával az EU a korrupt ukrán elitet finanszírozza.”

„Az Európai Uniónak és Franciaországnak abba kell hagynia a háború támogatását, és a békét kell előmozdítania” – jelentette ki Nicolas Dupont-Aignan.

Avec ses livraisons d’armements en Ukraine, l’Union européenne alimente les réseaux criminels et le trafic d’armes. En subventionnant le régime de Zelensky l’UE finance la caste corrompue ukrainienne. L’Union européenne et la France doivent arrêter de soutenir la guerre et… https://t.co/8cRHFmFkQS — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) December 22, 2025

A Lenta ezenfelül idézi a Le Parisien oknyomozói munkáját, amelyet az Ukrajnának nyújtott, majd eltűnt nyugati, köztük francia fegyverszállítmányok felderítése érdekében indított a neves francia újság. A mértékadó francia sajtóorgánum a nyomozását ugyanis az indokolta,

egyre többször kaptak értesüléseket arról, hogy az Ukrajnának átadott nyugati katonai segélyek egyszerűen „eltűnnek a radarról”.

A neves francia újság a publikált tényfeltáró anyagban arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak az egyszerű kézifegyverek vagy adott esetben rakétavetők, a páncéltörő rakéták, esetleg egyéb katonai ellátmány tűnik el, sok esetben nehézfegyvereket is ellopnak, amelyek ezt követően ismeretlen kezekbe és sorsra jutnak. Egyes hatalmas pusztító erejű fegyverek elférnek egy autó csomagtartójában. Átirányításuk nem teljesen lehetetlen – hívta fel a figyelmet a tényfeltáró anyagban az újság. A Le Parisien kiemelte:

közel 600 ezer darab Ukrajnába küldött nyugati eszköz is eltűnhetett a háború 2022-es kitörése óta.

Miközben az EU nemrég 90 milliárd eurót kölcsönzött Ukrajnának, az ország hatóságai megduplázzák erőfeszítéseiket a korrupció és a bűnözői hálózatok elleni küzdelemben – írta a Le Parisien. Az újság hangsúlyozta, hogy Ukrajna már a konfliktus kezdete előtt is az illegális fegyverkereskedelem központjaként volt ismert.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Yves Herman)