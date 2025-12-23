Arany Flottát épít az Egyesült Államok, soha nem látott méretű hadihajók készülnek – jelentette be Donald Trump

Soha nem látott méretű hadihajókból álló amerikai flotta építését jelentette be Donald Trump elnök hétfőn. Arról, hogy miért lehet szükség az új hadihajókra, még abban a nemzetbiztonsági stratégiai dokumentumban esett szó, amelyet az utóbbi hetekben adott ki az Egyesült Államok.

Floridai rezidenciáján tartott tájékoztatóján azt mondta, hogy az „Arany Flotta” a távlati célok szerint 20-25 hajóból áll majd, két vízi jármű építésére már engedélyt adott, a munka pedig azonnal megkezdődik. Az elnök hangsúlyozta, hogy a meglévő hadihajók kiöregedőben vannak, kezdenek elavulni, és hozzátette: sürgős szükség van az új eszközökre. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai haditengerészet 1994 óta nem bővült harci egységekkel.

Donald Trump megfogalmazása szerint az új hadihajók „százszorosan erőteljesebbek lesznek, mint bármely hajó, ami valaha is épült”.

A célokat tekintve az elnök közölte, hogy az első két, 30-40 ezer tonnás vízi jármű megépítésére körülbelül két és fél évet szán, azokat a legmodernebb fegyverzettel szerelik fel, így hiperszonikus rakétákkal, nagy erejű lézerrendszerrel, a jelenleg fejlesztési fázisban lévő nukleáris töltet szállítására alkalmas tenger alatti cirkálórakétákkal, valamint a legmodernebb védelmi rendszerrel.

A Fehér Ház novemberben nyilvánosságra hozta az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját, amely elsősorban az Európára nehezedő tömeges és illegális bevándorlás okozta civilizációs válság értékelése kapcsán kapott szélesebb nyilvánosságot. A dokumentumban – amely rögzíti az Egyesült Államok új stratégiai és külpolitikai célkitűzéseit, valamint új alapokra akarja helyezni Washington és szövetségeseinek viszonyát – rendkívül élesen fogalmaz:

Európa országait a „civilizációs megsemmisülés” fenyegeti.

Az energiadominancia, az ipari reneszánsz, a határvédelem, a kulturális identitás védelme és a professzionális állam újjáépítésének hangsúlyozása mellett az új stratégia legfontosabb arcélét az amerikai hatalom és befolyás újradefiniálása jelenti:

Amerika szakítani akar a neoliberális mélyállam által követelt demokráciaexporttal és erejét azokra a területekre koncentrálja, ahol valóban döntő befolyása van.

Ennek érdekében az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia megfogalmazói felújítottak számos olyan fogalmat és elméleti-gyakorlati megközelítést, amelyek elősegítették Amerika világhatalmi felemelkedését a 20. század első éveiben, bekapcsolódva ezzel a „hosszúra nyúlt 19. századra” jellemző, „nagy játszmának” (Great Game) is nevezett nagyhatalmi vetélkedésbe. Ilyen például a „Trump-kiegészítés” (Trump Corollary) említése is, amellyel a Fehér Ház párhuzamot von a második Trump-elnökség és a teljes amerikai térséget washingtoni érdekszférává nyilvánító Monroe-doktrína Theodore Roosevelt elnök által megfogalmazott magyarázata (Roosevelt Corollary) között.

„Azt akarjuk, hogy a nyugati félteke megmaradjon meglehetősen stabilnak és jól kormányzottnak, hogy ezzel elejét vegyük az Egyesült Államokba irányuló tömeges migrációnak (…) Más szavakkal, érvényesíteni és betartatni fogjuk a Monroe-doktrína Trump-kiegészítését”

– fogalmaz az amerikai stratégiai dokumentum.

Ennek az érvényesítésében és betartatásában elengedhetetlen szerepet játszik egy új, csúcstechnológiás eszközökkel felszerelt amerikai hadiflotta, mivel az Egyesült Államok a 19. század vége óta követi az Alfred Thayer Mahan ellentengernagy és stratégiai gondolkodó által megfogalmazott alapelveket, miszerint az Egyesült Államok kizárólag a világtengerek uralásával képes fenntartani globális dominanciáját. Számos esetben ennek a megközelítésnek az ellentéteként szokták felhozni a Halford Mackinder által megfogalmazott Magterület-elméletet is, amely az eurázsiai földrész („a Világsziget”) feletti uralom alapjaival foglalkozik („Aki uralja Kelet-Európát, uralja a Magterületet; aki uralja a Magterületet, uralja a Világszigetet; aki uralja a Világszigetet, uralja a világot” – Mackinder elméletének leegyszerűsített értelmezése, egyben mottója).

Arra a kérdésre, hogy az új hadihajók megépítésének célja Kína egyre növekvő haditengerészeti kapacitásának ellensúlyozása-e, Donald Trump azt felelte:

nem csupán Kína ellensúlyozásáról van szó, hanem „mindenkiéről”.

Az Egyesült Államok haditengerészete jelenleg 294 hadihajót üzemeltet, míg Kína teljes flottája 370 hadihajóból áll. Mindebből az következik, hogy az Arany Flottát az amerikai fegyveres erők új generációs elrettentési eszközének szánják azzal a céllal, hogy az Atlanti-óceán mellett immár a csendes-óceáni térségben is megkérdőjelezhetetlenné tegye első számú vezető szerepét és dominanciáját az Egyesült Államok.

