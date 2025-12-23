Négyszázezer forintnyi bírságot kap 18. születésnapjára az, aki elutasítja az „önkéntes katonai szolgálatot” Németországban

Ezer eurós, vagyis közel 390 ezer forintos bírsággal és rendőrségi eljárással sújthatják azokat a fiatalokat Németországban, aki nem írják alá a sorkatonaságról szóló dokumentumot – írja a Die Welt. A sorkatonaság 2011-es kivezetése után idén került napirendre annak ismételt bevezetése Németországban, mivel a berlini politikai és katonai vezetés egy kiterjedt, orosz–európai háborúra akarja felkészíteni a lakosságot. A 2025-ös esztendő második felében a vörös-fekete nagykoalíció politikusai hasonlóan változtatgatták véleményüket a kérdésben, ahogy az Olaf Scholz vezette SPD–FDP–Zöldekből álló „közlekedésilámpa-koalíció” tette Ukrajna katonai támogatásával kapcsolatban a háború 2022-es kitörése idején. Annak ellenére, hogy 90 német nagyvárosban tartottak több ezres tüntetéseket a diákok, a tanárok és a békepárti németek, a Bundestag december 5-én megszavazta a sorkatonaság bevezetését előkészítő javaslatot.

A hirado.hu felületén korábban már többször is foglalkoztunk a sorkatonaság ismételt németországi bevezetésének ügyével, valamint a legfrissebb tervezet kapcsán kialakult össztársadalmi ellenállással.

A Friedrich Merz vezette vörös-fekete koalíció az idei év során folyamatosan változtatgatta az álláspontját a sorkatonasággal kapcsolatban.

A nagykoalíciós kormány részéről a nyáron még úgy látták, hogy nincs lehetőség az intézkedés bevezetésére, ennek ellenére novemberben és decemberben pedig már arról adtunk hírt, hogy megszavazták a módosított szolgálatról szóló tervezetet, amely ellen az ország valamennyi nagyvárosában – köztük Münchenben és Kölnben, valamint a fővárosban, Berlinben is – több ezres tiltakozásokat szerveztek a diákok a tanári szakszervezetekkel és a békeszervezetekkel közösen.

„Nem akarunk ágyútöltelékként végezni a katonai szolgálat során, és nem fogjuk tétlenül nézni, ahogyan minket véletlenszerűen osztanak be ölni és meghalni”

– így szólt a német diákok Instagramon közzétett felhívása, amelyen kortársaikat, valamint szüleiket és valamennyi békepárti német polgárt vártak, akik ellenezték a sorkatonaságnak egy elképzelt orosz–ukrán–európai háborúra hivatkozva történő bevezetését.

400 ezer forintnyi bírság annak, aki nem tölti ki a szolgálatról szóló papírt

A tüntetéseken résztvevőket megtorlással fenyegette meg a Német Tanárok Szövetsége, a tiltakozást igazolatlan órákként könyvelték el, valamint azokat, akik nem voltak hajlandók megbeszélni a helyzetet, figyelmeztetéssel fenyegették meg.

December 5-én a német törvényhozás alsóháza végül megszavazta az országos tiltakozást kiváltó tervezetet. Azóta pedig nem is folyt le sok víz a Rajnán vagy az Elbán, azonban a Die Welt már arról ír:

aki nem írja alá a sorkatonai szolgálatról szóló papírt, arra 1000 eurós (390 ezer forintos) bírságot szabnak ki, valamint rendőrségi eljárás alá is vonhatják.

Miről is szól ez a sorkatonai dokumentum és hogy jutottunk el idáig? Mielőtt ezekre rátérnénk, nézzük át gyorsan, mit is tartalmazott az év utolsó hónapjának legelején elfogadott javaslat és milyen lépések vezettek a tervezet kidolgozásához, majd megszavazásához.

Először sisakok, majd Leopard harckocsik, most már sorkatonaság? – Miért akarja Németország felépíteni Európa legerősebb hadseregét 80 év után?

Ahogy erre korábban utaltunk, a kereszténydemokrata-szociáldemokrata nagykoalíció tisztviselői – hasonlóan ahhoz, ahogy korábban az Olaf Scholz vezette „közlekedésilámpa-koalíció” jutott el a sisakoktól a nehézfegyverek leszállításáig – az év második felében folyamatosan megváltoztatták az álláspontjukat a sorkatonaság bevezetésével kapcsolatban. Jens Spahn CDU-s frakcióvezető a nyáron még határozottan jelentette ki, hogy nem lát lehetőséget a sorkatonaság visszaállítására. Spahn ugyanakkor szintén júniusban jelentette ki:

Németországnak vissza kell szereznie önvédelmi kapacitásait, ehhez pedig további 60 ezer katonára lesz szükség.

Az uniópártok parlamenti képviselőcsoportjának vezetője ráadásul – igaz, ekkor még csak feltételes módban – arról beszélt:

„Nagyon jó lenne, ha ezt önkéntes alapon el lehet érni, de az az érzésem, hogy sorozásra lesz hozzá szükség”.

Ennél már radikálisabb véleményt fogalmazott meg a CDU korábbi védelmi minisztere, Annegret Kramp-Karrenbauer, aki már a nők besorozását is felvetette, mondván: a csökkenő születésszámok tekintetében nem tehetik meg, hogy bárkit is kihagyjanak.

Az első egyértelmű jelzés a nyilvánosság számára azonban Patrick Sensburg, a tartalékosok szövetségének elnöke részéről érkezett, aki arról beszélt, napi ezer halott vagy sebesült katonával számol egy esetleges NATO–orosz háború esetén.

„Vissza kell állítani a sorkatonaságot, különben Németország nem lesz képes megvédeni magát”

– jelentette ki Sensburg.

Végül pedig

Friedrich Merz kancellár kijelentette: Európa legerősebb hadseregét akarja felépíteni.

Mindezt pedig az orosz–ukrán háború okozta megváltozott biztonsági környezettel igazolta.

Egy „vonzó ajánlat” – előkerült a tervezet, amely előkészítheti a sorkatonaság ismételt bevezetését Németországban

December 5-én a német parlament 323:272 arányban jóváhagyta az új katonai szolgálati modellt, amely 2026. január 1-jén lép hatályba. A szabályozás értelmében 2027-től minden 18 éves férfi számára kötelező lesz megjelenni az orvosi alkalmassági vizsgálaton, miközben a katonai szolgálat a törvény szövegezése szerint továbbra is önkéntes maradna. A törvény szerint

minden 18 éves fiatal – férfi és nő – kérdőívet kap a katonai szolgálatra való hajlandóságáról és alkalmasságáról.

A férfiaknak ezt kötelező kitölteni, a nők számára a részvétel önkéntes. Ugyanakkor, ha az önkéntesek száma nem elegendő,

a kormány bevezethet egy úgynevezett szükségalapú sorkatonaságot, amely akár sorsolással is kijelölheti a szolgálatra kötelezetteket.

A javaslat előterjesztője, a szociáldemokrata párti Boris Pistorius védelmi miniszter a ZDF-nek korábban arról beszélt: a megállapodás mögött az az igény húzódott meg, hogy a Bundeswehrt vonzóbbá kell tenni. „Vonzó katonai szolgálatot akarunk. Fiatal férfiak és nők jöjjenek hozzánk, hogy 6 és 23 hónap közötti időtartamban katonai szolgálatot teljesítsenek, vagy hivatásos katonákká váljanak” – jelentette ki a német védelmi tárca vezetője.

Hans, boldog születésnapot! Tessék, itt egy behívó!

A Die Welt keddi beszámolója szerint a katonai szolgálatról szóló új jogszabályokban foglaltakat a német védelmi tárca a hidegháborúban egyébként radikálisan baloldali, antifasiszta és pacifista ideológiai platformra helyezkedett német evangélikus egyház sajtószolgálatával közölte. A Die Welt által is megszerzett közlemény megerősíti mindazt, amelyet a törvény elfogadása idején hangoztattak, vagyis

az új katonai szolgálati program már 2026 elején indul, az első 18 évesek pedig már januárban megkaphatják levélben a kérdőívet, amely alkalmassá teszi őket a sorkatonai szolgálatra.

Ezek a levelek egy rövid szöveget, egy 16 jegyű kódot és egy QR-kódot tartalmaznak – a kód beolvasása a felhasználókat egy hivatalos szövetségi weboldalra irányítja, amelyen szintén kitölthető a kérdőív. Ahogy ez korábban már kiderült,

a nők számára a kitöltés lehetőség, a férfiaknak kötelező, aki pedig ennek nem tesz eleget, az 1000 eurós pénzbírságra számíthat.

A Die Welt a Bildre hivatkozva megjegyzi, a német szövetségi hatóságok – vélhetően az uniós GDPR-rendeletben foglaltakat is megsértve ezzel – az anyakönyvi hivatalból megszerezték és feltöltötték a rendszerbe a katonai szolgálatra kijelölt fiatalok nevét, címét, születési dátumát és egyéb alapvető adatait.

A fiatal férfiaknak kötelező lesz megjelenniük a sorkatonai orvosi vizsgálaton. Ha érvényes indok nélkül mulasztanak el egy időpontot, akkor rendőr kísérheti el őket az orvosi vizsgálatra.

A Die Welt hozzáteszi, a törvény szerint a német fegyveres erőknek (Bundeswehr) 2026-ra 186 ezer és 190 ezer közötti aktív katonával kell rendelkezniük. Ez a szám 2035-re 255 ezer és 270 ezer közé kell emelkednie. Jelenleg a Bundeswehrnek körülbelül 183 ezer aktív katonája van.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)