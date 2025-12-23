Lezuhant egy mexikói katonai kisrepülőgép Texasnál: többen meghaltak, köztük egy kétéves gyermek is

Lezuhant a mexikói haditengerészet egy égési sérültet szállító kisgépe Texas partjainál hétfőn, a tájékoztatás szerint a fedélzeten lévő nyolc emberből legkevesebb öten életüket vesztették, két embert élve mentettek ki a tengerből, egy eltűntet keresnek. Úgy tudni, hogy a halálos áldozatok közt van egy kétéves gyermek is.

A latin-amerikai ország haditengerészete azt közölte, a gépen a fegyveres erők négy tagja, valamint négy civil – köztük egy gyerek, illetve az égési sérültek ellátásban segítséget nyújtó nonprofit szervezet két munkatársa – utazott.

A repülőgép a szervezet weboldalán közzétett tájékoztatás szerint olyan missziót segített, amely – több alapítvánnyal közösen – súlyos égési sérült gyermekeket szállít a Texas állambeli Galveston gyermekkórházába.

Luke Baker, az Egyesült Államok parti őrsége részéről megerősítette az áldozatokról szóló hírt, azonban nem közölte a halottak személyazonosságát.

We’re continuing to follow the very latest from Galveston, where a medial transport plane from Mexico crashed into the water. At least five people were killed, according to the Coast Guard. (Photos courtesy Sky Decker) Latest: https://t.co/jGHPzRAI1X pic.twitter.com/rQwhQtwIXM — KHOU 11 News Houston (@KHOU) December 23, 2025

A Mexikói-öböl partjainál, Galveston közelében történt szerencsétlenség okát vizsgálják – a haditengerészet közleményében mindazonáltal balesetet említenek. A közösségi médiában több felvétel is napvilágot látott a tengeri mentőakcióról.

This man, Sky Decker, is a plane crash survivor himself. He didn’t hesitate today to jump in and rescue a survivor in Galveston Bay. We’ve learned now at least 5 are dead, 1 still missing, 2 survived.@KPRC2 pic.twitter.com/JDc2fkStlm — Jaewon Jung (@jaewonnews) December 23, 2025

A FlightRadar24 repüléskövető oldal adatai szerint a szóban forgó gép egy Beech King Air 350i típusú repülő volt. Úgy tudni, hogy a kis, két turbómotoros repülőgép Méridából, a mexikói Yucatán állam fővárosából szállt fel, onnan tartott a már említett gyermekkórház felé, a Houstontól délkeletre lévő Galveston Scholes nemzetközi repülőtérre.

A Mexican Navy Beech King Air 350i crashed in Galveston, Texas. Came from Merida, Yucatan.

H/t: @CarlosRoblesBNO https://t.co/z9eacbXMTE pic.twitter.com/V1mt4EWBq3 — All Source News (@All_Source_News) December 22, 2025

Mindeközben a CNN azt írta, hogy az amerikai parti őrség tisztviselői szerint egy kétéves gyermek is van az áldozatok közt.

Kiemelt kép: Egy Beech King Air 350 2018-ban, Franciaországban (Forrás: Wikimedia Commons)