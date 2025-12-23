Lezuhant egy mexikói katonai kisrepülőgép Texasnál: többen meghaltak, köztük egy kétéves gyermek is

A latin-amerikai ország haditengerészete azt közölte, a gépen a fegyveres erők négy tagja, valamint négy civil – köztük egy gyerek, illetve az égési sérültek ellátásban segítséget nyújtó nonprofit szervezet két munkatársa – utazott.
A repülőgép a szervezet weboldalán közzétett tájékoztatás szerint olyan missziót segített, amely – több alapítvánnyal közösen – súlyos égési sérült gyermekeket szállít a Texas állambeli Galveston gyermekkórházába.
Luke Baker, az Egyesült Államok parti őrsége részéről megerősítette az áldozatokról szóló hírt, azonban nem közölte a halottak személyazonosságát.
A Mexikói-öböl partjainál, Galveston közelében történt szerencsétlenség okát vizsgálják – a haditengerészet közleményében mindazonáltal balesetet említenek. A közösségi médiában több felvétel is napvilágot látott a tengeri mentőakcióról.
Kiderült, milyen típusú gép zuhant le – a legfrissebb hírek szerint egy kisgyermek is volt az áldozatok közt
A FlightRadar24 repüléskövető oldal adatai szerint a szóban forgó gép egy Beech King Air 350i típusú repülő volt. Úgy tudni, hogy a kis, két turbómotoros repülőgép Méridából, a mexikói Yucatán állam fővárosából szállt fel, onnan tartott a már említett gyermekkórház felé, a Houstontól délkeletre lévő Galveston Scholes nemzetközi repülőtérre.
Mindeközben a CNN azt írta, hogy az amerikai parti őrség tisztviselői szerint egy kétéves gyermek is van az áldozatok közt.
Kiemelt kép: Egy Beech King Air 350 2018-ban, Franciaországban (Forrás: Wikimedia Commons)