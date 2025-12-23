Műsorújság
Lezuhant egy mexikói katonai kisrepülőgép Texasnál: többen meghaltak, köztük egy kétéves gyermek is

2025.12.23. 09:18

Lezuhant a mexikói haditengerészet egy égési sérültet szállító kisgépe Texas partjainál hétfőn, a tájékoztatás szerint a fedélzeten lévő nyolc emberből legkevesebb öten életüket vesztették, két embert élve mentettek ki a tengerből, egy eltűntet keresnek. Úgy tudni, hogy a halálos áldozatok közt van egy kétéves gyermek is.
 

A latin-amerikai ország haditengerészete azt közölte, a gépen a fegyveres erők négy tagja, valamint négy civil – köztük egy gyerek, illetve az égési sérültek ellátásban segítséget nyújtó nonprofit szervezet két munkatársa – utazott.

A repülőgép a szervezet weboldalán közzétett tájékoztatás szerint olyan missziót segített, amely – több alapítvánnyal közösen – súlyos égési sérült gyermekeket szállít a Texas állambeli Galveston gyermekkórházába.

Luke Baker, az Egyesült Államok parti őrsége részéről megerősítette az áldozatokról szóló hírt, azonban nem közölte a halottak személyazonosságát.

A Mexikói-öböl partjainál, Galveston közelében történt szerencsétlenség okát vizsgálják – a haditengerészet közleményében mindazonáltal balesetet említenek. A közösségi médiában több felvétel is napvilágot látott a tengeri mentőakcióról.

Kiderült, milyen típusú gép zuhant le – a legfrissebb hírek szerint egy kisgyermek is volt az áldozatok közt

A FlightRadar24 repüléskövető oldal adatai szerint a szóban forgó gép egy Beech King Air 350i típusú repülő volt. Úgy tudni, hogy a kis, két turbómotoros repülőgép Méridából, a mexikói Yucatán állam fővárosából szállt fel, onnan tartott a már említett gyermekkórház felé, a Houstontól délkeletre lévő Galveston Scholes nemzetközi repülőtérre.

Mindeközben a CNN azt írta, hogy az amerikai parti őrség tisztviselői szerint egy kétéves gyermek is van az áldozatok közt.

