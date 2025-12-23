Legalább tízezer katona hagyta el a harcállásait és dezertált az ukrán hadseregből az ország északkeleti részén elhelyezkedő Szumi régióban – írja az Eurasia Daily a Mash nevű orosz Telegram-csatornára hivatkozva.

Az ukrán katonák lövészárkokban és különböző földbe vájt búvóhelyeken voltak kénytelenek menedékre lelni az előrenyomuló orosz csapatok elől, amelyek legalább 5,5 kilométer mélyen nyomultak előre Ukrajna északkeleti régiójában – írja a portál. A tömeges leszerelésről szóló első tudósítások a Mash nevű Telegram-csatornán jelentek meg, amelyen arról is írtak:

a kijevi hatalomnak az volt az elvárása, hogy az ukrán hadsereg egyszerre három műveleti területen – Szumi, Kupjanszk és Pokrovszk – folytassa a harcokat, azonban ez sehol sem sikerült.

A portál szerint ez a tartalékosok elsietett, rotációs alapú mozgósításának, valamint az ukrán katonák kimerülésének volt a következménye. Az ukrán hatóságok időközben elkezdte a polgári lakosság evakuálását, az érintett kistelepüléseket pedig előretolt harcállásokká alakították át – írták.

A kialakult helyzet azonban arra kényszeríti az ukrán hadsereget, hogy más frontszakaszokról vonjon el erőket és csoportosítson Szumiba – tették hozzá. Megjegyezték továbbá:

a mozgósított tartalékosok nem kaptak rendes kiképzést, ezért nem voltak képesek sem a támadásra, sem a szervezett védekezésre.

A térségbe vezényelt ukrán katonai egységek állítólag azt a feladatot kapták, hogy tartóztassák fel az oroszokat Szumi előtt, amelyre nem voltak képesek, mivel a mozgósítás ideje alatt is már a kimerülés határán voltak. Az összeomlásra és a tömeges dezertálásra válaszul az ukrán hadvezetés sietve nekilátott a környékbeli falvak megerősítésének – írta a Mash.

„Az orosz fegyveres erők most drónokkal szállítják el a hátra maradt felszerelést – a megsemmisített járműveket már rögzítik az operátorok. Az elmúlt napban csapataink több mint egy kilométert haladtak előre Andrijivkától a Vracsinótól délre fekvő erdőtelepekig – a falvak közötti távolság 11 kilométer” – írta Telegram-bejegyzésében a csatorna.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/33. önálló gépesített dandár)