Donald Trump nyomatékosította: az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra, de nem az olaj miatt

Az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra – jelentette ki az amerikai elnök a floridai Mar-a-Lago rezidenciáján újságíróknak hétfőn, egy nappal azt követően, hogy különmegbízottat nevezett ki a Dániához tartozó autonóm terület ügyeinek az intézésére.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy az amerikai igény nem az ásványkincsekhez vagy az olajhoz kötődik. „Nem a nyersanyagok miatt kell Grönland, abból az Egyesült Államoknak bőven van” – mondta, hozzátéve: Grönland partvidékén „orosz és kínai hajók vannak mindenütt”, ami szerinte közvetlen nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Az elnök úgy fogalmazott: „Szükségünk van Grönlandra, meg kell szereznünk.”

Trump vasárnap jelentette be, hogy Jeff Landry louisianai kormányzót nevezi ki Grönland amerikai különmegbízottjává.

A lépés éles reakciókat váltott ki Dániában és Grönlandon. Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter bejelentette, hogy bekéretik az Egyesült Államok koppenhágai nagykövetét, Kenneth Howeryt, és a TV2-nek „teljes mértékben elfogadhatatlannak” nevezte a különmegbízott kinevezését és Landry nyilvános kijelentéseit. „Nehéz helyzetbe hoznak minket azok, akik egész életünkben szövetségeseink voltak” – írta Mette Frederiksen dán miniszterelnök az Instagramon.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök egy Facebook-posztban nyugalomra intett, és hangsúlyozta: a washingtoni bejelentések nem változtatnak azon, hogy Grönland maga dönt a jövőjéről.

„Nyitottak vagyunk az együttműködésre, így az Egyesült Államokkal is, de tisztelettel, értékeink és céljaink alapján”

– írta.

Frederiksen és Nielsen közös nyilatkozatban rögzítették: „Grönland a grönlandiaké, egy másik országot nem lehet annektálni”. Az Európai Tanács elnöke, António Costa az X-en közölte: az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Dániával és Grönland lakosságával. Hozzátette, hogy az unió számára kiemelt kérdés az északi-sarki térség biztonsága, miközben „a területi integritás és a szuverenitás a nemzetközi jog alapelvei”.

Ahogy erről korábban beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Grönlandi különmegbízottnak nevezte ki Jeff Landry louisianai kormányzót Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon tett bejelentése szerint. Jeff Landry az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte a felkérést.

„Landry érti, mennyire alapvető fontosságú Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából, és határozottan képviselni fogja az amerikai érdekeket az Egyesült Államok, szövetségesei, sőt a világ biztonsága és túlélése érdekében”

– írta Trump helyi idő szerint vasárnap késő este közzétett bejegyzésében. Landry az X-en azt írta: megtiszteltetés számára, hogy ebben az önkéntes pozícióban közreműködhet „Grönland az Egyesült Államok részévé tételében”, kiemelve, hogy ez nem érinti louisianai kormányzói tisztségét.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a floridai Mar-a-Lago rezidenciáján Palm Beachen, 2025. december 22-én (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)