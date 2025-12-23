A kijevi vezérkar elismerte egy keleti város elvesztését – két héttel azután, hogy az oroszok bejelentették az elfoglalását

A kijevi vezérkar kedden elismerte az ukrán csapatok kivonását a donyecki régióban fekvő Sziverszk frontvárosból, amelynek bevételét december 11-én jelentette be Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök.

A hadvezetés keddi Facebook-közleménye szerint a csapatkivonást a katonák életének és a csapatok harcerejének megóvása végett rendelték el. Hangsúlyozták, hogy mindamellett súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnek.

„A támadók előre tudtak törni jelentős számbeli fölényüknek és a kisebb rohamcsapatok nehéz időjárási körülmények között kifejtett folyamatos nyomásának köszönhetően” – áll a közleményben.

A háború kitörése előtt mintegy 10 ezer lakosú város környékén továbbra is súlyos harcok folynak – tették hozzá.

Kiemelt kép: az ukrán nemzeti gárda Donbasz zászlóaljának katonái gyakorlatoznak egy lőtéren, a kelet-ukrajnai Donyecki területen húzódó front közelében 2024. március 15-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Jakiv Liasenko)