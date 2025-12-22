XIV. Leó pápa: A Vatikán nem hivatal, hanem az egyházat és a mai társadalmat szolgálja

„Olyan római kúriára van szükségünk, amely egyre inkább misszióját végzi, amelyben az intézmények, hivatalok és feladatok a mai kor nagy egyházi, pasztorális és társadalmi kihívásait tartják szem előtt, és nem csak a megszokott adminisztrációt teljesítik” – hangoztatta XIV. Leó pápa a római kúria tagjait fogadva hétfőn.

A katolikus egyházfő a hagyományokhoz hűen a karácsonyi ünnepek előtt a Vatikánváros hivatalaiban dolgozó bíborosokat, valamint azok egyházi és világi munkatársait fogadta.

Beszédében az egyház, kiváltképpen a kúria szolgálatvégzéséről szólt, amelyet jól ismer, hiszen májusi pápaválasztásáig Robert Frances Prevost bíborosként az egyik jelentősebb vatikáni hivatalt, a püspöki kongregációt vezette. XIV. Leó elődje, Ferenc pápa legelső, 2013-ban kiadott, Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítását idézte, amelyben az egyház életének pilléreként a küldetést és a közösségépítést jelölte meg.

Ferenc pápához kapcsolódva XIV. Leó a kúria küldetéséről szólt, hangoztatva, hogy a vatikáni hivatalok szerkezeti felépítésének nem szabad megnehezíteni, lassítani az Evangélium iramát, vagy megakadályozni az evangelizáció dinamizmusát.

– mondta a pápa.

Úgy vélte, az egyháznak „intra” és „extra”, vagyis belső működésében és a világban való jelenlétével utat kell mutatnia egy új emberiség számára, amely többé nem az egoizmus és individualizmus logikáját követi, hanem a kölcsönös szeretetet és szolidaritást.

Ami az egyház és a Vatikán belső életét illeti, a pápa szerint a személyes kapcsolatokat és a hivatalok működését is bizonyos merevség és megosztottság jellemzi: a szinodális egyházat, amelyben mindenki ugyanazon a küldetésen dolgozik és együttműködik, kijelentések és dokumentumok helyett inkább gesztusokkal és megfelelő hozzáállással lehet építeni – hangoztatta XIV. Leó, aki a kúria olyan egyházi tagjairól beszélt, akik többéves szolgálatuk alatt keserűséggel és csalódással tapasztalják környezetükben mások részéről a hatalomgyakorlás, a mindenáron főszereplés, az egyéni érdekek előre helyezése vágyát.

„Ilyenkor merül fel a kérdés, hogy lehet-e barátoknak lenni a római kúrián, lehet-e testvéri baráti kapcsolatban lenni a hétköznapi terhek közepette, mivel jó, ha megbízható barátokra találunk, félretéve a kétszínűséget és egymás megkerülését ”

– jelentette ki a pápa.

Hasonló helyzetet írt le XIV. Leó pápa az egyházon kívüli világban is, amelyet „viszály, erőszak, konfliktusok sebeznek, amelyben az agresszivitás és a harag erősödését tapasztaljuk, amit nem ritkán a digitális világ és a politika eszközként használ fel”.

A pápa rámutatott: „A túlzottan darabjaira tört emberi és kulturális környezetben a kúriának és az egyháznak szélesebb távlatot kell felölelnie, és kis kertészek helyett, akik saját kertjüket gondozzák, az egyház tagjainak az egyetemes testvériséget kell szolgálni a különböző nyelvű és kultúrájú népek és vallások között.”

XIV. Leó a kúria tagjainak karácsonyi ajándékként a tizennyolcadik században élő, a Feltámadásról nevezett Lőrinc karmelita szerzetes Isten jelenlétének gyakorlata című könyvét adta át. A könyv elolvasását a pápa a Törökországban és Libanonban november végén, december elején tett legelső külföldi útja alkalmával az őt kísérő újságíróknak is ajánlotta, hangoztatva, hogy a mű saját hite vízióját foglalja össze.

XIV. Leónak a kúriához intézett beszéde mintegy bevezette a pápa által január 7-re és 8-ra meghirdetett konzisztóriumot, amelyre a bíborosi testület tagjait szólította a Vatikánba közös tanácskozásra.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa integet a híveknek a heti általános audienciájáról távozóban a vatikáni Szent Péter téren 2025. július 30-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci)