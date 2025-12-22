Új programot jelentett be az RMDSZ elnöke, hazavárják a külföldön élő erdélyi magyarokat

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke egy karácsonyi reklámfilm bemutatásával bejelentette az Erdély hazavár program elindítását, amellyel a párt gyakorlati segítséget akar nyújtani az erdélyi származású, de jelenleg külföldön élő fiatalok, fiatal családosok, kint tanulók, dolgozók és szépkorúak hazatéréshez.

„Világszerte több százezer erdélyi magyar él, akik ma is a mi közösségünk tagjai: továbbra is hozzánk tartoznak, rájuk számít az RMDSZ a jövő építésében. Az Erdély hazavár program őket köti össze a szülőfölddel, őket hívja haza” – írja honlapján közzétett közleményében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), melyben emlékeztetnek, hogy jövő márciustól már nyolc európai országból érkezhetnek a marosvásárhelyi repülőtérre utasok, Angliától egészen Németországig, ami segíti a program sikerét.

A közel háromperces karácsonyi kisfilm mellett – melyben egy családanya az ünnepi vacsorát követően jelenti be, hogy hazaköltöznek Erdélybe – egy, a program számára honlappal is szeretnék segíteni a motiváció növelését. Az Erdélyhazavár.ro oldalon először egy rövid konzultációs ív várja a külföldön élő erdélyi magyarokat.

Az RMDSZ arra kéri őket, mondják el, mi segítené és mi akadályozná a hazajövetelüket, annak érdekében, hogy pontosan megérthessék az igényeket, a félelmeket és a reményeket a hazautazással kapcsolatban.

Alternatív megoldásként telefonos elérhetőséget is biztosítanak, amelyen keresztül jelezni lehet, hová szeretne hazatérni az érintett, illetve milyen támogatásra van szüksége. Az RMDSZ vállalja, hogy összeköti őket az adott település polgármesterével és önkormányzatával, valamint a hazaköltözés folyamatát az első kérdésektől az első konkrét lépésekig végigkíséri.

És hogy miért érdemes hazatérni az erdélyi magyaroknak? Közleményükben a következőképp fogalmaztak:

„Erdély ma is tud valamit, amire egyre nagyobb szükség van a világban: biztonságot és otthonosságot ad. Ez a szülőföldünk, itt ismerjük a nyelvet, az utcákat, az embereket. És közben mindenki láthatja, mennyit változott ez a vidék. Az elmúlt évtizedekben kórházak, iskolák, bölcsődék, új városrészek épültek, terek újultak meg. Településeink arca jó értelemben változott meg: rendezettebb, élhetőbb, több esélyt adó hely lett Erdély”

– írták, majd hozzátették: „Erdély mindig az a hely lesz, ahová haza lehet jönni. Erdély mindig hazavár!”

Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a szövetség Erdély hazavár elnevezésű programjának sajtótájékoztatóján a marosvásárhelyi reptéren 2025. december 12-én (Fotó: MTI/Kiss Gábor)