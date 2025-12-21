Zelenszkij: Moszkva megpróbálja elvágni Ukrajnát a Fekete- tengertől

„A háború befejezéséről, a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről szóló dokumentumok kidolgozása folytatódik – minden pontot részletekbe menően megvitatunk” – mondta esti videóüzenetében. Az amerikai féllel folytatott együttműködést konstruktívnak nevezte. „Ez fontos” – hangsúlyozta Zelenszkij.
A floridai Miamiban folyó tárgyalásokon egy ütemtervről is szó esik. „Az egyes döntések lehetséges időkeretéről” – pontosította Zelenszkij hozzátéve, hogy várja tárgyalódelegációja beszámolóját.
Ugyanakkor a dél-ukrajnai Odessza megye elleni orosz támadások fokozására tekintettel azt hangoztatta, hogy Moszkva nem mutat hajlandóságot a háború lezárására. „Mindenkinek látnia kell, hogy Oroszország nyomásgyakorlás nélkül nem hajlandó valóban véget vetni agressziójának. Növelni kell a nyomást” – tette hozzá.
Az utóbbi napok drón- és rakétacsapásaiban többen életüket vesztették és komoly károk keletkeztek a kikötői infrastruktúrában. Zelenszkij szerint egyértelmű, hogy
Moszkva megpróbálja elvágni Ukrajnát a Fekete- tengertől.
A floridai Miamiban tartott tárgyalásokon, amelyek az egész hétvégén át tartottak,
orosz és az ukrán küldöttségek is egyeztettek az amerikaiakkal az ukrajnai béketervről.
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini kancellári hivatalban 2025. december 15-én. Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan