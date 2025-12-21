Sydneyben ezrek emlékeztek meg a Bondi Beach-i terrortámadás áldozatairól

Ezrek emlékeztek meg vasárnap este a sydney-i Bondi Beach strandon az egy héttel ezelőtt a zsidó hanuka ünnepség során elkövetett terrorista merénylet 15 áldozatáról.

Az új-dél-walesi zsidó közösség által szervezett megemlékezés helyi idő szerint 07:47-kor, a támadás pontos időpontjában egyperces néma csenddel kezdődött, majd beszédekkel és zsidó vallási énekekkel folytatódott. Az állami épületeken félárbocra eresztették a zászlót, a lakosságot pedig arra kérték, gyújtsanak gyertyát az áldozatokért. Vasárnap a hanuka nyolcadik, egyben utolsó napja.

A megemlékezésre érkező Anthony Albanese kormányfőt neve említésekor – ausztrál televíziós beszámolók hírügynökségi jelentések szerint – a tömeg egy része kifütyülte, mások megtapsolták.

Albanese miniszterelnök a megemlékezésen nem mondott beszédet, de vasárnap korábban bejelentette, hogy vizsgálatot indítanak az ország rendvédelmi és hírszerző szerveinél, élén egy volt hírszerzési vezetővel, aki azt ellenőrzi, hogy a szervek rendelkeznek-e megfelelő jogosultságokkal, struktúrákkal és információ-megosztási megállapodásokkal az ausztrálok biztonságának garantálásához.

A miniszterelnök az „Iszlám Állam által inspirált” merényletre hivatkozva hangsúlyozta:

„a gyorsan változó biztonsági környezetben a hatóságoknak optimálisan kell tudniuk reagálni”.

Pénteken Albanese országos fegyverleadási programot jelentett be, amelynek keretében kárpótolják a tulajdonosokat a „felesleges, tiltott és illegális lőfegyverek” leadásáért, valamint szigorítják a fegyvertartási törvényeket. A kormányfő szerint „nincs elfogadható ok arra, hogy egy sydney-i elővárosban élő személy ennyi fegyvert tartson”.

David Ossip, au Új-dél-walesi Zsidó Képviselők Tanácsának elnöke beszédében támogatásáról biztosította a kormány azon tervét, hogy szakértői bizottságot állítson fel a merénylet körülményeinek kivizsgálására, mert „ki kell deríteni, hogyan történhetett meg ez a katasztrófa”. Ossip szerint a támadás „elveszejtette az ártatlanságunkat”, és „sötét helyre juttatott bennünket”, de a hanuka tanítása szerint a fény még a legsötétebb helyeket is bevilágíthatja

Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke – akit a tömeg tapssal fogadott – a vasárnapi megemlékezésen úgy fogalmazott, hogy a merénylet célja a marginalizálás, a szétszórás és a félelemkeltés volt, de a közösség „visszahódította Bondi Beach-et”.

Kiemelt kép: MTI/EPA/AAP/Dean Lewins