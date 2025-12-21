RMDSZ-felmérés: Az erdélyi magyarok több mint 90 százaléka bízik Orbán Viktorban, az ellenzéki politikusok bizalmi indexe nagyon alacsony

Az erdélyi magyarok körében Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus, több mint 90 százalékuk bízik benne, míg a magyar ellenzéki politikusok bizalmi indexe a román pártok népszerűségi szintjén áll – derült ki a kolozsvári SoDiSo Research által készített, a Maszol.ro hírportál által ismertetett közvéleménykutatásból.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Eurotrans Alapítványa számára készített felmérés következtetéseiről Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ stratégiai igazgatója beszélt a hírportálnak, egy vasárnap megjelent interjúban.

Elmondása szerint az erdélyi magyar felnőtt lakosságra reprezentatív felmérés adataiból egyértelműen kiderül, hogy

az erdélyi magyarok fontosnak tartják, mi történik a jövő tavaszi magyarországi választásokon,

és mi következik utána.

„Szociológusként elemezve a kutatás eredményeit elmondhatom, hogy

Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus az erdélyi magyarok körében: 92 százalékuk kedvezően vélekedik róla.

Ugyanakkor az ellenzéki politikusokkal szemben rendkívül magas arányú a bizalmatlanság. Érdekes adat, hogy

a magyarországi ellenzéki pártok iránti bizalom nagyjából megegyezik a román pártok irántival, vagyis nagyon alacsony”

– idézte a Maszol az RMDSZ stratégiai igazgatóját. A felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek 80 százaléka biztosan vagy valószínűleg részt venne a magyarországi választásokon, a regisztráltak körében ez az arány még magasabb.

„Az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást.

A pártopciójukat megnevező erdélyi magyar állampolgárok több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna – ami összhangban van azzal, hogy megközelítőleg ugyanennyien

azt szeretnék, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök.

Ez a támogatottság annak köszönhető, hogy az erdélyi magyarok

értékelik az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikáját, amely a szülőföldön való megmaradást és boldogulást szolgálta”

– mondta Antal Árpád.

A Maszol érdeklődésére Barna Gergő szociológus megerősítette, hogy a felmérést a SoDiSo Research közvélemény-kutató cég végezte az Eurotrans Alapítvány megbízásából, 2025. november 6-22. között, 1225 fő személyes megkérdezésével.

A kutatás a felnőtt korú erdélyi magyar népességre reprezentatív, az eredményei 95 százalékos valószínűséggel, 2,9 százalékos hibahatárral érvényesek. A minta súlyozásánál a 2022-es romániai népszámlálás adatait vették figyelembe régió, településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerint.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond kampánykörútjának nagyszalontai állomásán 2024. június 3-án. Mellette Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és Török László, Nagyszalonta polgármestere (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)