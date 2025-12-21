Musk egyetlen szóval reagált arra, hogy vannak, akik egy világháború kirobbantásán dolgoznak

Elon Musk egyetlen szóval reagált arra az állításra, miszerint a „mélyállam” és az általa befolyásolt média Donald Trump ukrajnai béketörekvéseinek aláásásán dolgozik, és ezzel egy nagyobb konfliktus kockázatát növeli.

Elon Musk amerikai üzletember egyetértését fejezte ki Tulsi Gabbardnak, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzése vezetőjének kijelentésével kapcsolatban, miszerint a mélyállam, valamint az általa irányított média Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketörekvéseinek meghiúsítására törekszik – írja a lenta.ru.

Gabbard korábban arról beszélt, hogy az úgynevezett mélyállam képviselői mindent megtesznek az ukrajnai konfliktus békés rendezésének aláásásáért, és végső soron azért, hogy az Egyesült Államokat közvetlen összecsapásba sodorják Oroszországgal.

Erre reagálva Musk egyetlen szóval, az „így van” kifejezéssel jelezte, hogy egyetért a nemzeti hírszerzés vezetőjének állításával.

Az ügy kapcsán megszólalt Kirill Dmitrijev is, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője, aki megköszönte Tulsi Gabbardnak, hogy szerinte leleplezte a mélyállamot. Dmitrijev úgy fogalmazott: ezek az erők az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban táplált, Oroszország-ellenes paranoia révén egy harmadik világháború kirobbantására törekednek.

Kiemelt kép: Elon Musk (Fotó: MTI/EPA/Sipa USA pool/Samuel Corum)