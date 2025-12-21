Marco Rubio amerikai külügyminiszter: Európa a migrációs politikájával és a szabadságjogok támadásával a nyugati civilizáció kötelékeit rombolja le

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Európa a globalista politikák, különösen a tömeges migráció és az alapvető szabadságjogok korlátozása révén a „nyugati közös kultúra” felszámolásának kockázatát vállalja, ami hosszú távon az Egyesült Államokkal fennálló szövetségi kapcsolatokat is alááshatja.

A Breitbart beszámolója szerint Marco Rubio külügyminiszter pénteken, a washingtoni Külügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón megerősítette a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Stratégiájában megfogalmazott állításokat, amelyek szerint Európát „civilizációs eltörlés” fenyegeti, amennyiben továbbra is globalista politikákat folytat, különösen a tömeges migráció és az olyan alapvető szabadságjogok, mint a szólásszabadság elleni fellépések terén.

A dokumentum komoly visszhangot váltott ki Európában. Friedrich Merz német kancellár úgy fogalmazott, hogy a stratégia számos eleme „európai szemszögből elfogadhatatlan”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig felszólította az Egyesült Államokat, hogy ne „avatkozzon bele” az európai demokráciába.

A kritikákra reagálva Rubio hangsúlyozta: a NATO-találkozókon a szövetségesek rendszeresen a közös történelemre, örökségre, értékekre, prioritásokra és elvekre hivatkozva indokolják az atlanti szövetség létét. Mint mondta, ha ezek a közös alapok eltűnnek, a szövetség puszta védelmi megállapodássá silányul. „Ha eltörlik a közös történelmet, kultúrát, ideológiát, prioritásokat és elveket, akkor mi marad? Egy egyszerű védelmi egyezmény” – fogalmazott.

Rubio emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok „nyugati értékekre” épült, mint a szabadság, az individualizmus és az önkormányzás elvei, és megjegyezte: az amerikai államalapítást inspiráló gondolatok közül sok a nyugati szövetség egyes országaiban született meg. Ugyanakkor kijelentette, hogy a Trump-adminisztráció aggodalommal figyeli, hogy Nyugat-Európa egyes részein ezek az alapok hosszú távon veszélybe kerülhetnek.

A külügyminiszter szerint ezt a problémát több európai vezető is felismeri: egyesek nyilvánosan, mások zárt körben beszélnek róla.

Hozzátette, hogy Kelet- és Dél-Európában nyíltabban fogalmaznak ezekkel az aggodalmakkal kapcsolatban, ám a kérdés egész Európát érinti, és foglalkozni kell vele.

Rubio külön kitért a tömeges migráció problémájára is, példaként említve a közelmúltbeli iszlamista terrortámadást egy zsidó hanukai ünnepségen az ausztráliai Bondi Beachen. Véleménye szerint az elmúlt évtized tömeges bevándorlása súlyosan megterhelte nemcsak az Egyesült Államokat, hanem Európa nagy részét, sőt az indo-csendes-óceáni térség egyes országait is.

A külügyminiszter különbséget tett a bevándorlás és a „tömeges migráció” között, utóbbit kifejezetten negatív jelenségnek nevezve. Mint mondta, rendkívül nehéz bármely társadalom számára rövid idő alatt több százezer vagy akár több millió embert befogadni és integrálni, különösen akkor, ha a világ másik feléről érkeznek. Szerinte ez egyre nagyobb aggodalom Európában, és más nyugati országokban is hasonló vélemények fogalmazódnak meg.

Rubio hangsúlyozta: a szuverén államok alapvető joga, hogy maguk határozzák meg, hány embert fogadnak be, kik léphetnek be az országukba, és milyen feltételek mellett.

Kiemelt kép: Illegális bevándorlók sátortábora Spanyolországban 2025. december 19-én (Fotó: MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia)