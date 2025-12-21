Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Leállt az északmacedón főváros repülőtere a sűrű köd miatt

lead_image
Forrás: MTI
2025.12.21. 10:39

Főoldal / Külföld

A sűrű köd miatt a szkopjei repülőtér lemondott minden délelőtti járatot vasárnap.

A repülőtér tájékoztatása szerint a köd miatt 100 méter alá csökkent a látótávolság, így amíg nem javulnak az időjárási viszonyok, nem tudnak járatokat indítani és fogadni.

Az északmacedón fővárosból így nem tudtak útnak indulni vasárnap délelőtt a Dortmundba, Brüsszelbe, Párizsba, Ljubljanába, Bázelbe, Memmingenbe, Velencébe, Zágrábba és Isztambulba tartók. A tájékoztatás szerint a délutáni járatok indulása is az időjárási körülményektől függ.

Szombat délután szintén a sűrű köd miatt kellett átirányítani más repülőterekre – Pristinába, Szófiába, Tiranába, Szalonikibe és Ohridba – a Szkopjéba tartókat, és vasárnap sem fogad gépeket a repülőtér. Az ország meteorológiai szolgálata szerint a következő három nap során hasonló időjárási körülményekre lehet számítani Szkopjéban.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: a szkopei repülőtér (Fotó: AFP/ Robert Atanasovski)

időjárásköd Észak-Macedónia

Ajánljuk még

 