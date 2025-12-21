Nem javítják a megállapodás esélyeit az Ukrajnára vonatkozó amerikai béketerven Kijev és Európa által végrehajtott változtatások – jelentette ki vasárnap Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

„Több mint biztos vagyok benne, hogy azok a javaslatok, amelyeket az európaiak bevezetni próbálnak, egyáltalán nem javítják a dokumentumot, és nem javítják a hosszú távú béke elérésének esélyeit” – mondta.

Usakov szerint eddig sohasem merült fel komoly formában Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői találkozójának lehetősége, és ennek jelenleg nem is folynak előkészületei. Jelezte, hogy a Kreml várja Kirill Dimtrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója jelentését a tárgyalásokról, amelyeket szombat óta folytat Miamiban Steve Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével.

Maga Dmitrijev az orosz sajtónak nyilatkozva konstruktívnak nevezte a Floridában folytatott eszmecserét.

A tisztségviselő az X-en köszönetet mondott Tulsi Gabbardnak, az amerikai Nemzeti Hírszerzési Igazgatójának, amiért, mint írta, leleplezte a „mélyállamot”, amely konfliktust akar szítani Oroszország és Európa között.

„Tulsi Gabbard nemcsak azért nagyszerű, mert dokumentálja, hogyan indította el Obama és Biden az ”orosz összeesküvést„, hanem azért is, mert leleplezi a mélyállam katonai gépezetét, amely harmadik világháborút akar kirobbantani, és ezzel táplálja az egész Egyesült Államokban és az EU-ban az Oroszország-ellenes paranoiát” – írta.

Dmitrijev arra reagált, hogy Gabbard, meghazudtolta a Reuters hírügynökség hat névtelen amerikai hírszerzési forrásra hivatkozó jelentését, miszerint Oroszország inváziót tervez Európa ellen.

„A mélyállam háborús uszítói és propagandamédiájuk ismét megpróbálják aláásni Trump elnök erőfeszítéseit, hogy békét teremtsen Ukrajnában

– valójában Európában -, hamisan azt állítva, hogy az amerikai hírszerző közösség egyetért és támogatja az EU/NATO álláspontját, miszerint Oroszország célja Európa megszállása/meghódítása. Az igazság az, hogy az amerikai hírszerzés értékelése szerint Oroszországnak nincs is képessége Ukrajna meghódítására és megszállására, nemhogy Európa megszállására és elfoglalására” – írta korábban Gabbard, ugyancsak az X-en.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a sajtónak elmondta: nem szerepel Vlagyimir Putyin orosz elnök tervei között, hogy az év végig telefonon tárgyaljon Donald Trumppal, de ha kell egy ilyen kapcsolatfelvétel gyorsan megszervezhető.

Peszkov kijelentette, hogy

Putyin kész párbeszédet folytatni Emmanuel Macron francia elnökkel,

aki pénteken közölte, hogy hajlandó lenne erre.

„Ha van kölcsönös politikai akarat, akkor ezt csak pozitívan lehet értékelni” – nyilatkozott.

Jurij Pilipszon, az orosz külügyminisztérium második európai osztályának igazgatója a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva kalózkodásnak minősítette a pilóta nélküli repülőgépekkel és legénység nélküli motorcsónakokkal a Fekete-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók elleni ukrán támadásokat. A diplomata szerint ezek célja az ukrajnai rendezési folyamat akadályozása.

„Nincs szó tűzszünetről – a Moszkvához intézett követeléseken kívül a feltétel nélküli tűzszünetről, a csapatvisszavonásról és így tovább.

A kollektív Európa lényegében, a magyarok kivételével, London vezetésével a kapituláció feltételeit kínálja fel Oroszországnak,

és semmi mást. Ez pedig eleve a harcok folytatását feltételezi” – jelentette ki Makszim Bujakevics, Oroszország ügyvezető EBESZ-nagykövete Bécsben a RIA Novosztyi hírügynökség jelentése szerint.

„Európa nem kész a békére. Nem akarja” – tette hozzá.

A diplomata szerint

„Európa saját magát zárta ki” a potenciális tárgyalási folyamatból a háború és a harci cselekmények folytatásának támogatásával.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy az amerikai fél az EBESZ Állandó Tanácsának immár hét egymást követő ülésén hallhatott Ukrajna témájáról.

„Nem nyilatkoznak erről a kérdésről. Miért? Mert zajlik a tárgyalási folyamat. Mi a magunk részéről bírálatunkat az Európai Unióra és az európai országokra összpontosítottuk. Az amerikaiakat szinte egyáltalán nem említjük felszólalásainkban – kivéve a Donald Trump kormányának a tárgyalási folyamatban tett erőfeszítéseit dicsérő értékeléseket” – nyilatkozott.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov Moszkvában 2025. november 18-án (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Ramil Szitdikov)