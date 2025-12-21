Felmérés: a brit zsidók többsége nem érzi magát biztonságban

A vasárnap ismertetett legfrissebb vizsgálat szerint a brit zsidók többsége a mind erőteljesebb antiszemitizmus miatt már nem érzi magát biztonságban Nagy-Britanniában és fontolgatja, hogy elhagyja az országot.

Az Antiszemitizmus Elleni Kampány (Campaign Against Antisemitism) nevű szervezet a 300 ezres brit zsidóság 4490 tagjának bevonásával elvégzett, reprezentatív felmérésben kimutatta, hogy

a zsidó lakosság 51,1 százaléka szerint a zsidóknak „nincs hosszú távú jövőjük” Nagy-Britanniában.

A válaszadók 44,6 százaléka úgy érzi, hogy a zsidókat nem látják szívesen Nagy-Britanniában, 60,5 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt két évben foglalkozott a távozás gondolatával.

A felmérésbe bevont brit zsidók 59,3 százaléka mondta azt, hogy az antiszemita megnyilvánulások miatt közterületen igyekszik kerülni a zsidó mivoltára utaló jelképek – például kipa vagy Dávid-csillagot ábrázoló nyaklánc – viselését.

A vizsgálat résztvevőinek 97,6 százaléka érzékeli úgy, hogy 2023 októbere óta erősödött az antiszemitizmus Nagy-Britanniában.

A Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet 2023. október 7-én Izrael déli térségeiben példátlan terrortámadást hajtott végre, amelyben 1200 ember meghalt, több mint háromezren megsérültek, és a szervezet fegyveresei Gázába hurcoltak 251 túszt, akik közül sokan szintén meghaltak.

Izrael ezután kiterjedt hadműveleteket kezdett Gázában azzal a meghirdetett céllal, hogy felszámolja a Hamász politikai és katonai szervezetét. A Hamász-kormányzat bejelentései szerint a hadműveletekben több mint 70 ezer palesztin vesztette életét.

A munkáspárti brit kormány rendszeresen és éles hangon bírálja Izraelt,

humanitárius válság szándékos előidézésével vádolva az izraeli kormányt.

Keir Starmer brit miniszterelnök szeptember végén bejelentette, hogy London hivatalosan elismeri a palesztin államiságot. Starmer a döntés indoklásában úgy fogalmazott: elérkezett a palesztin államiság elismerésének pillanata, mivel a Gázai övezetben „mesterségesen előidézett humanitárius válság minden korábbinál nagyobb mértékben elmélyült”.

A Campaign Against Antisemitism vasárnap ismertetett felmérésében a résztvevők 81,4 százaléka viszont úgy vélekedett, hogy

a kormányzó brit Munkáspárt „túlzottan toleráns” az antiszemitizmussal szemben.

A válaszadók 92,5 százaléka szerint a Labour-kormány túl keveset, vagy éppen semmit nem tesz a brit zsidóság megvédéséért, 77,1 százalék pedig nem bízik abban, hogy ha feljelentést tesz antiszemita indíttatású bűncselekmény miatt, a hatóságok büntetőeljárást indítanak, még akkor sem, ha ehhez elégséges bizonyítékuk van.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)