Csak Trump késztetheti Putyint békekötésre a NATO-főtitkár szerint

Donald Trump amerikai elnök az egyetlen, aki Vlagyimir Putyin orosz elnököt tárgyalóasztalhoz tudta ültetni és az egyetlen, aki békekötésre késztetheti – jelentette ki vasárnap Mark Rutte NATO-főtitkár hozzátéve, hogy ezért nagy tisztelettel tartozik neki.

Rutte a Bild am Sonntag című német lapnak nyilatkozva méltatta Trumpnak az ukrajnai béke érdekében tett erőfeszítéseit. „Trump abszolút elhatározott ebben a kérdésben.

Arra összpontosít, hogy véget vessen ennek a háborúnak”

– hangoztatta.

A NATO főtitkára közölte, hogy a katonai szövetség szükség esetén számíthat az Egyesült Államokra. „Trump világosan letette a garast a NATO mellett, de amellett az elvárás mellett is, hogy jelentősen növeljük védelmi kiadásainkat. És ezt megvalósítjuk” – mondta. Az európai országok szerinte az Ukrajnát támogató országok koalíciójával kötelezettséget vállaltak és a NATO keleti szárnya mellett a baltikumi térséget is védik.

„Az Egyesült Államok világosan megmondta, hogy továbbra is szerepet vállal Európában, nukleáris és hagyományos értelemben is. Nincs napirenden a kivonulás Európából”

– tette hozzá.

Rutte igyekezett eloszlatni azokatt az aggályokat, miszerint Washington felhagyhat Ukrajna támogatásával. „Egyáltalán nem gondolom ezt. Amit jelenleg láthatunk az az, hogy az információátadás és fegyverszállítmányok Ukrajnának folytatódnak” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Mark Rutte NATO-főtitkár a berlini kancellári hivatalban folytatott megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2025. december 11-én. Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan