Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója szerint a mélyállam egyes szereplői mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák az ukrajnai rendezést, és végső soron fegyveres konfliktusba vonják Washingtont Moszkvával.

Gabbard hangsúlyozta: Donald Trump elnök fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy békemegállapodás szülessen, amely véget vethet az Oroszország és Ukrajna közötti háborúnak. Elmondása szerint az elnök csapata jelenleg is tárgyalásokat folytat ennek érdekében.

A hírszerzési igazgató ugyanakkor élesen bírálta azokat, akiket háborúpárti erőknek nevezett. Szerinte amikor a hatóságok előrelépést érnek el, és közelebb kerülnek a béke reményéhez, ezek a szereplők mindent megtesznek annak megakadályozására, hogy a folyamat sikerrel járjon,

mert céljuk az amerikai hadsereg közvetlen bevonása egy Oroszországgal vívott konfliktusba – írja a lenta.ru.

Korábban Tulsi Gabbard hazugságnak nevezte a Reuters egyik cikkét, amely szerint az amerikai hírszerzés úgy véli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egész Ukrajna elfoglalását tervezi.

A politikus ezt az állítást propagandának minősítette.

Ezzel párhuzamosan az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője, Kirill Dmitrijev hamisnak nevezte a The Wall Street Journal azon cikkét, amely Oroszország feltételezett befolyásáról írt az ukrajnai válság rendezésére irányuló tárgyalásokban részt vevő amerikai különmegbízott, Steve Witkoff szerepvállalásával kapcsolatban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/YNA/Yonhap)