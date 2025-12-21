A volhíniai mészárlásról szóló dokumentumokat adott át Karol Nawrocki Volodimir Zelenszkijnek varsói tárgyalásukon

Egy könyvajándék vonta magára a figyelmet a lengyel–ukrán elnöki találkozón Varsóban, Karol Nawrocki lengyel államfő a volhíniai mészárlásról szóló dokumentumköteteket adta át Volodimir Zelenszkijnek, egy több mint száz éve vitatott és máig érzékeny történelmi kérdést állítva a diplomáciai egyeztetések középpontjába.

A Gazeta lengyel híroldal beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij december 19-én érkezett Varsóba hivatalos látogatásra. Az ukrán elnököt a lengyel elnöki palota előtt ünnepélyes keretek között fogadta Karol Nawrocki köztársasági elnök, a Köztársasági Elnöki Hivatal és a Külügyminisztérium képviselőinek jelenlétében. A ceremónia után a két államfő az épületben folytatta a programot, ahol megkezdődtek a tárgyalások.

A tervek szerint a személyes egyeztetést gyorsan követték volna a delegációk közötti megbeszélések, ám Nawrocki és Zelenszkij négyszemközti találkozója a vártnál jóval hosszabbra nyúlt. Újságírói értesülések szerint az egyeztetés több tíz perccel túllépte az előzetesen meghatározott időkeretet. A megbeszélések középpontjában biztonsági kérdések, gazdasági együttműködés, valamint történelmi témák álltak.

A találkozó komolyságát jelzi, hogy Karol Nawrocki később az X közösségi oldalon „kemény, őszinte és partnerségen alapuló beszélgetésként” jellemezte az egyeztetést, amely a Lengyelország és Ukrajna számára kulcsfontosságú ügyeket érintette.

A tárgyalás során egy könyv is feltűnt Nawrocki elnök asztalán, amelyet nem sokkal később átadott Volodimir Zelenszkijnek. Az ajándék az Emlékezet Intézete által kiadott, kétkötetes munka volt, A volhíniai bűntett dokumentumai címmel. A kiadvány 2023-ban jelent meg, abban az időszakban, amikor Karol Nawrocki az intézet elnöki tisztségét töltötte be.

A volhíniai események kérdése évtizedek óta a lengyel–ukrán kapcsolatok egyik legérzékenyebb történelmi témájának számít, így az ajándék átadása különös jelentőséggel bír.

Az elnöki palotában tartott megbeszélések után Volodimir Zelenszkij a lengyel parlamenthez látogatott, ahol a Szejm és a Szenátus képviselőivel tervezett találkozókat. A hivatalos program záróeseménye a délutánra időzített megbeszélés Donald Tusk miniszterelnökkel, a Miniszterelnöki Hivatalban.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Karol Nawrocki lengyel elnök találkozója a varsói elnöki palotában 2025. december 19-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Pawel SupernakMTI/EPA/PAP/Pawel Supernak)