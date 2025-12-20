Orbán Viktor: A kockázat ma nagyobb mint korábban bármikor, a háború folytatásához immár pénzügyi érdek is társul

Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes szombati gyűlése előtt értékelte a csütörtök esti EU-csúcs döntéseit. A kormányfő elmondta: az Európai Unió történetében először fordult elő, hogy 24 tagállam közösen háborús kölcsönt nyújtott egy unión kívüli országnak.

A kormányfő szerint ez nem technikai kérdés, hanem minőségi fordulat. A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a hitelnyújtás alaplogikája egyszerű: a hitelező vissza akarja kapni a pénzét. Ebben az esetben azonban a visszafizetés feltétele nem gazdasági növekedés vagy stabilizáció, hanem katonai győzelem.

Orbán Viktor szerint ahhoz, hogy a kölcsön valaha megtérüljön, Oroszország katonai legyőzésére lenne szükség, ami már nem a béke, hanem a háború logikáját követi.

Úgy fogalmazott, a háborús kölcsön szükségszerűen érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában és eszkalációjában, mivel egy vereség pénzügyi veszteséget is jelentene számukra.

A kormányfő szerint ettől a ponttól kezdve nem pusztán politikai vagy erkölcsi döntésekről van szó, hanem pénzügyi kényszerekről, amelyek egy irányba tolják Európát. Állítása szerint a brüsszeli háborús logika nem lassul és nem mérséklődik, hanem fokozódik és intézményesül.

Orbán Viktor úgy látja, a kockázat ma nagyobb mint bármikor korábban, mivel a háború folytatásához immár közvetlen pénzügyi érdek is társul.

Hangsúlyozta: Magyarország tudatosan nem vesz részt olyan kezdeményezésekben, amelyek a háború elnyújtásában teszik érdekeltté a résztvevőket.

A miniszterelnök szerint Magyarország nem gyorsítópályát keres a háborúba, hanem kijáratot a békéhez. Megfogalmazása alapján ez nem elszigetelődés, hanem stratégiai józanság, amely Magyarország és hosszú távon Európa érdekét szolgálja.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)