Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Légicsapásokat hajtott végre az amerikai hadsereg Szíriában az Iszlám Állam létesítményei ellen

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.20. 07:33

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az Egyesült Államok hadereje több tucat, az Iszlám Állam terrorszervezethez tartozó célpont ellen hajtott végre csapásokat Szíriában – közölte washingtoni idő szerint pénteken este Pete Hegseth hadügyminiszter.

A miniszter a közösségi médiában megjelent közleményében hangsúlyozta, hogy a „Sólyomszem Művelet” az Iszlám Állam harcosainak, infrastruktúrájának és fegyvereinek megsemmisítése érdekében indult közvetlen válaszként az iszlamista terrorszervezet december 13-án amerikai katonák életét követelő támadására.

A katonai akció során az amerikai erők mintegy 100 precíziós eszközzel vettek célba 70, az Iszlám Államhoz köthető célpontot a Szíria középső részén fekvő Palmyra körzetében.

Donald Trump elnök az elmúlt napokban többször hangoztatta, hogy az Egyesült Államok kemény választ ad majd az amerikai állampolgárok halálára.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: MTI/EPA/Ahmed Mardlini

amerikai hadsereglégicsapás Iszlám Állam Egyesült ÁllamokSzíria

Ajánljuk még

 