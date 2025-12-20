A háborúról való fantáziálásnak óriási veszélye van – figyelmeztet Áder János

Minden józanul gondolkodó ember beláthatja, hogy a háborúról való fantáziálásnak óriási kockázata, veszélye van – jelentette ki a volt köztársasági elnök szombaton Szegeden.

Áder János a Digitális Polgári Körök (DPK) által szervezett háborúellenes gyűlésen a Magyarországon és a Kárpát-medencében az elmúlt 15 évben megvalósult fejlesztések közül néhányat bemutatva úgy fogalmazott, „bizony van veszíteni valónk”.

Szavai szerint tagadhatatlan, hogy a háború már most is nehezíti a további békés gyarapodást.

A politikus azoknak, akik egy Oroszország ellen sikeresen megvívható háborúról vizionálnak azt tanácsolta, vegyék elő az első világháborús felvételeket, vagy a második világháború időszakából a szétlőtt Budapest, a porig rombolt Varsó és Berlin fotóit, vagy ha ez se lenne elég – „miután Oroszország esetében mégiscsak egy atomhatalomról beszélünk” -, akkor vegyék elő Hirosima és Nagaszaki képeit.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd