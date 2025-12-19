Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Vlagyimir Putyin szerint Oroszország kész lezárni az ukrajnai háborút, de elutasítja az vagyonelkobzást

Szerző: hirado.hu
2025.12.19. 13:51

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu

Vlagyimir Putyin szerint Oroszország kész lezárni az ukrajnai konfliktust, ha annak okai megszűnnek, miközben katonai sikerekről számolt be, és figyelmeztetett arra, hogy az orosz vagyonok elkobzása alááshatja az EU iránti bizalmat.

„Oroszország kész és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, amennyiben megszűnnek a válságot kiváltó okok” – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, hogy Moszkva békés eszközökkel szeretné lezárni a háborút, azoknak az elveknek az alapján, amelyeket tavaly júniusban az orosz külügyminisztériumban ismertetett.

Vlagyimir Putyin ugyanakkor úgy vélekedett, hogy Ukrajna jelenleg nem áll készen a béketárgyalásokra.

Közlése szerint az orosz hadsereg az érintkezési vonal teljes hosszában támadó műveleteket folytat, és ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város mintegy felét. A donyecki régióval kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte hamarosan Lyman és Kosztyantinivka elfoglalása is megtörténhet.

Kapcsolódó tartalom

Az orosz elnök a sajtóértekezleten kitért az Európai Unió terveire is, amelyek szerint befagyasztott orosz kintlévőségeket használnának fel Ukrajna támogatására.

Putyin figyelmeztetett: egy ilyen lépés súlyosan alááshatja az EU iránti bizalmat.

Szavai szerint „a lopás titkos vagyoneltulajdonítás, amit pedig nyíltan próbálnak megtenni – az rablás”, és hozzátette, hogy az intézkedés komoly következményekkel járhat azok számára, akik végrehajtják.

Kilátásba helyezte, hogy Oroszország jogi úton fogja megvédeni érdekeit, és hangsúlyozta: az orosz vagyon elkobzása megingathatja azoknak az olajtermelő országoknak a bizalmát is, amelyek letétjeiket Európában helyezték el. Putyin szerint a kintlévőségeket végső soron vissza kell majd adni.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Gavriil Grigorov)

orosz vagyonorosz–ukrán háború Vlagyimir Putyin Európai Unió OroszországUkrajna

Ajánljuk még

 