Vlagyimir Putyin szerint Oroszország kész lezárni az ukrajnai háborút, de elutasítja az vagyonelkobzást

„Oroszország kész és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, amennyiben megszűnnek a válságot kiváltó okok” – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, hogy Moszkva békés eszközökkel szeretné lezárni a háborút, azoknak az elveknek az alapján, amelyeket tavaly júniusban az orosz külügyminisztériumban ismertetett.
Vlagyimir Putyin ugyanakkor úgy vélekedett, hogy Ukrajna jelenleg nem áll készen a béketárgyalásokra.
Közlése szerint az orosz hadsereg az érintkezési vonal teljes hosszában támadó műveleteket folytat, és ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város mintegy felét. A donyecki régióval kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte hamarosan Lyman és Kosztyantinivka elfoglalása is megtörténhet.
Az orosz elnök a sajtóértekezleten kitért az Európai Unió terveire is, amelyek szerint befagyasztott orosz kintlévőségeket használnának fel Ukrajna támogatására.
Putyin figyelmeztetett: egy ilyen lépés súlyosan alááshatja az EU iránti bizalmat.
Szavai szerint „a lopás titkos vagyoneltulajdonítás, amit pedig nyíltan próbálnak megtenni – az rablás”, és hozzátette, hogy az intézkedés komoly következményekkel járhat azok számára, akik végrehajtják.
Kilátásba helyezte, hogy Oroszország jogi úton fogja megvédeni érdekeit, és hangsúlyozta: az orosz vagyon elkobzása megingathatja azoknak az olajtermelő országoknak a bizalmát is, amelyek letétjeiket Európában helyezték el. Putyin szerint a kintlévőségeket végső soron vissza kell majd adni.
Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Gavriil Grigorov)