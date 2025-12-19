Vlagyimir Putyin szerint Oroszország kész lezárni az ukrajnai háborút, de elutasítja az vagyonelkobzást

Vlagyimir Putyin ugyanakkor úgy vélekedett, hogy Ukrajna jelenleg nem áll készen a béketárgyalásokra.

Közlése szerint az orosz hadsereg az érintkezési vonal teljes hosszában támadó műveleteket folytat, és ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város mintegy felét. A donyecki régióval kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte hamarosan Lyman és Kosztyantinivka elfoglalása is megtörténhet.

Az orosz elnök a sajtóértekezleten kitért az Európai Unió terveire is, amelyek szerint befagyasztott orosz kintlévőségeket használnának fel Ukrajna támogatására.

Putyin figyelmeztetett: egy ilyen lépés súlyosan alááshatja az EU iránti bizalmat.

Szavai szerint „a lopás titkos vagyoneltulajdonítás, amit pedig nyíltan próbálnak megtenni – az rablás”, és hozzátette, hogy az intézkedés komoly következményekkel járhat azok számára, akik végrehajtják.

Kilátásba helyezte, hogy Oroszország jogi úton fogja megvédeni érdekeit, és hangsúlyozta: az orosz vagyon elkobzása megingathatja azoknak az olajtermelő országoknak a bizalmát is, amelyek letétjeiket Európában helyezték el. Putyin szerint a kintlévőségeket végső soron vissza kell majd adni.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Gavriil Grigorov)