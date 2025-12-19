Vereséget szenvedett Ursula von der Leyen, nem jött létre a gazdákat sújtó megállapodás

A Welt beszámolója szerint elhalasztották a szombatra tervezett Mercosur-megállapodás aláírását – közölte csütörtök este az Európai Unió szóvivője a brüsszeli uniós csúcstalálkozó helyszínén. Az új céldátum január közepe. Az eredeti tervek szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a hétvégén Brazíliába utazott volna a megállapodás aláírására. A döntés elhalasztására azonban Olaszország, Franciaország és Lengyelország erőteljes ellenállása miatt került sor.
A tagállamok elsősorban attól tartanak, hogy a megállapodás hátrányosan érintené saját mezőgazdasági termelőiket, mivel szerintük az ágazat nincs kellően védve az olcsóbb dél-amerikai importtal szemben.
A kérdés az állam- és kormányfők reggeli tanácskozásán is napirendre került, ahol Friedrich Merz német kancellár a döntés mielőbbi meghozatalát sürgette.
A Mercosur-egyezmény Brazíliával, Argentínával, Uruguayjal és Paraguajjal hozna létre szabadkereskedelmi övezetet, amely a tervek szerint a világ legnagyobbja lenne. A felek a megállapodás részleteiről több mint 25 éve tárgyalnak.
A halasztást követően Anna Cavazzini, a Zöldek európai parlamenti képviselője élesen bírálta az Európai Bizottság elnökét.
Véleménye szerint a döntés egyértelmű visszalépés Ursula von der Leyen számára, mivel nem sikerült kezelnie olyan országok aggályait, mint Franciaországé. Cavazzini hangsúlyozta: az Európai Parlament jóváhagyása sem tekinthető biztosnak, mivel a megállapodás szerinte jelentős kockázatokat jelent az uniós környezetvédelem és mezőgazdaság számára.
