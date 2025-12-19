Újabb hangfelvétel: Nagy Ervin, a Tisza politikusa szerint ki kell halnia az idősebb generációnak

Nagy Ervin szerint egy generációnak ki kell halnia ahhoz, hogy politikai változás történjen Magyarországon – derült ki a Mandiner birtokába került újabb hangfelvételből.

A Mandiner emlékeztet, hogy egy korábban kiszivárgott felvételből kiderült, hogy

Nagy Ervin egy zárt körű háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy visszasírja a brutális megszorításokkal terhelt 2009-es Bajnai-kormány időszakát.

Azt az időszakot, amely a modern magyar történelem egyik legnagyobb gazdasági és társadalmi válságának éve volt, amikor családok mentek tönkre, és nyugdíjasok kerültek lehetetlen anyagi helyzetbe. A nagy felháborodást keltő hanganyagból az is kiderült, hogy a tiszás politikus a kormányváltás után egy radikális baloldali fordulatra is áhítozik.

Most újabb hanganyag jutott a Mandiner birtokába, amely szintén súlyos és megdöbbentő állításokat tartalmaz.

A felvételen ezúttal is Nagy Ervin beszél, és kijelentései minden eddiginél szemléletesebben mutatják meg, milyen gondolkodásmód húzódik meg a Tisza politikai köreiben. Az újabb botrány azután pattant ki, hogy kiderült: Magyar Péterék 1300 milliárd forintos megszorításra készülnek.

A kiszivárgott felvételen

Magyar Péter politikusa arról beszél, hogy a politikai változáshoz szerinte generációk kihalására van szükség.

Íme a szó szerinti idézet: „Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a mi volt a nagypapával, nagymamával, a komcsik meg a »vaa«.

Szóval, egyszerűen ki kell haljon ez a generáció,

sajnálatos módon ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit érdeme szerint egyébként támogatni” – mondja a Tisza párt vezető politikusa egy háttérbeszélgetésen.

A Mandiner rámutat, hogy ez a kijelentés egy olyan politikustól hangzik el, aki korábban még „kőkemény munkáspártot” vizionált a rendszer leváltása után — most pedig már arról beszél, hogy idősek generációjának kell eltűnnie ahhoz, hogy új politikai korszak jöhessen.

A Mandiner kiemelte, hogy ezek a felháborító és elfogadhatatlan mondatok hazánk történelmének a legsötétebb időszakát idézik. A két kiszivárgott felvétel, rámutat, hogy

a Tisza Párt radikális baloldali fordulatra, generációs feszültségkeltésre készül.

Nagy Ervin szavai új megvilágításba helyezik a Tisza politikai arculatát: a nyilvánosságban hirdetett mérsékelt, „technokrata” imázs mögött egy szélsőbaloldali, társadalmi konfliktusokra építő gondolkodásmód húzódik meg.

Magyar Péter és Nagy Ervin az Andrássy úton 2024. március 15-én