Tajtékzottak a dühtől a Brüsszelben tüntető európai gazdák – úgy érzik, kétszeresen is elárulta őket az EU

A karácsonyfa fényei helyett égő gumiabroncsok világították meg az Európai Parlament előtti Luxemburg teret, miközben krumpli és olykor kő is záporozott a rendőrökre, traktorok százai bénítják le Brüsszel belvárosát. A gazdák úgy élik meg, hogy az Európa Unió kétszeresen is elárulta őket. A dél-amerikai piacot tömörítő Mercosural készülő szabadkereskedelmi megállapodással sokakra a tönkremenetel vár. Eközben az unió Ukrajnának próbál előteremteni újabb eurómilliárdokat, miközben a nagy bajban lévő gazdákat segítő közös agrárpolitikai (KAP) forrásokat jelentősen csökkenteni készül.

A brüsszeli EU-negyedben csütörtökön napközben sokszor füst gomolygott: a rendőrök többször is könnygázt és vízágyút vetettek be, miután a tüntető gazdák egyre durvább módjait választották a tiltakozásnak. A beszámolók szerint nem egyszer, fák dőltek ki, ablakok törtek be a Luxemburg téren, elszabadult az erőszak, egy rendőrségi felvételen pedig az látszik, ahogy egy földre került tüntetőt rugdos egy rohamrendőr.

A Copa–Cogeca ernyőszervezet legalább 8-10 ezer gazdát és nagyjából ezer traktort várt a demonstrációra; La Libre Belgique és más lapok szerint valóban legalább ennyi jármű jelent meg. A brüsszeli tömegközlekedési csomópontok közül számos főutat és alagutat lezártak, a közlekedés gyakorlatilag összeomlott.

Tőrdöfés a hátba a Mercosur-megállapodás

A gazdák legfőbb aggodalma az EU–Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény. A megállapodás lényege, hogy Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay előtt szélesre tárnák az európai piacot: marhahús, cukor, rizs, méz, szója érkezhetne nagy mennyiségben, sokszor olyan növényvédő szerek és környezeti normák mellett, amelyeket az EU-ban már betiltottak, és a használatuk mellőzése miatt az Európai gazdák nem tudnak olyan hatékonyan termelni.

„Mi itt Európában betartjuk az uniós előírásokat, ők pedig lazább szabályok mellett olcsóbban termelnek. Ez tisztességtelen verseny” – foglalják össze a tiltakozó szervezetek. A francia, belga és olasz gazdák különösen a cukor- és marhahúságazat elsorvadásától tartanak; nem véletlen, hogy egy francia gazda koporsót erősített a traktorára, a benne „eltemetett” felirat pedig a francia cukoripar volt – számolt be az rfi.fr.

A Brüsszelben tüntető gazdák traktorai hamar eltorlaszolták a szűk utcákat. Felirat a transzparensen: „Ha nekünk végünk, ti éheztek! Stop Mercosur! Ursula, itt vagyunk!!! EU mezőgazdaság, béke poraira” (Fotó: hirado.hu/Horváth Dániel)Talán nem függetlenül a tüntetésektől már politikai szinten sem volt egység. Franciaország és Olaszország nyíltan kimondta, hogy a jelenlegi formában nem hajlandóak a szerződést aláírni. Emmanuel Macron jelezte, „nem állnak készen”, Giorgia Meloni pedig „túl korainak” nevezte az aláírást, amíg nincsnek erős garanciák az európai gazdák védelmére.

Közben a belga EP-képviselők is arról beszélnek: a gazdákat védő záradékok felvizeződtek a tárgyalások végére abban a szerződéstervezetben, amelyet aztán az Európai Parlament többsége elfogadott. A tükörklauzulák – vagyis az az elv, hogy ami szabály kötelező Európában, az legyen kötelező a dél-amerikai termelőknek is – nem kerültek be teljes egészében a szövegbe.

Elvesznek a gazdák pénzéből, Ukrajnának pedig támogatást adnak

További nagy sérelem az új uniós hétéves költségvetésben tervezett változások, köztük a közös agrárpolitikára (KAP) szánt források megvágása, ami a pénzügyi prioritások átrendezéséből fakad. Az Európai Bizottság javaslata szerint a következő, 2028–2034-es uniós költségvetésben csökkenne a garantált agrárkeret, miközben több külön program – köztük a KAP és a kohéziós politika – egyetlen nagy alapba olvadna. A gazdák attól tartanak, hogy így az agrárium még könnyebben válik „tartalék kasszává” más uniós célok számára. Az új költségvetési tervezet legalább 100 milliárd eurót közvetlenül Ukrajnának juttatna.

Mindez úgy történik, hogy ugyanazon a csúcson, amelynek napjain a gazdák Brüsszelben tüntetnek, az állam- és kormányfők arról is egyeztetnek: hogyan lehetne közel akár több száz milliárd eurónyi befagyasztott orosz eszközt, vagy egy új uniós hitelt Ukrajna támogatására fordítani.

Belga rendőrök a vízágyúzás után felszáradó aszfalton, szemben a tüntető gazdákkal (Fotó: hirado.hu/Horváth Dániel)

A gazdák üzenete egyszerű: miközben a támogatásaikat megvágják, aközben az unió EU-n kívüli szereplők jobb helyzetbe hozásán ügyködik. A latin-amerikai import, a csökkentett támogatások és geopolitikai légvárak finanszírozása érhető módon dűhíti a tüntetőket, ezért szólnak most a traktorok fülsüketítő kürtjei.

Orbán Viktor: A gazdáknak 100 százalékig igazuk van

A brüsszeli utcákon még magyar rendszámú traktorok is feltűntek: a La Libre és a Hungary Today szerint legalább nyolcezer traktor és több tízezer gazda vonult fel, a menetben ott volt a Magosz és a Nemzeti Agrárkamara is. A magyar kormány évek óta a Mercosur-egyezmény ellenzői között van – számolt be a Hungary Today.

Orbán Viktor Brüsszelben úgy fogalmazott: „a gazdáknak 100 százalékig igazuk van”, a Mercosur-megállapodást „történelmi hibának” tartja, és bízik benne, hogy elég ország mond nemet ahhoz, hogy az egyezmény végül elbukjon. Szerinte a Green Deal túlzásai és a túlzó brüsszeli zöldszabályok is súlyos versenyhátrányt okoznak az európai termelőknek.

Kiemelt kép: Brüsszeli gazdatüntetésen részt vevő tüntető transzparense: „elég a gazdák elpusztításából” (Fotó: hirado.hu/Horváth Dániel)