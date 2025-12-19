Putyin szerint Európa elveszíti pozícióját, ha nem működik együtt Oroszországgal

Ha egyesítené erőit Oroszország és Európa, akkor a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-jük nagyobb lenne, mint az Egyesült Államoké – állítja az orosz elnök.

„Ha egyesítenénk erőinket az európai országokkal, Oroszország és Európa, akkor a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-nk nagyobb lenne, mint az Egyesült Államoké.

Ha egyesítenénk és kiegészítenénk lehetőségeinket, virágoznánk, ahelyett, hogy egymással háborúznánk”

– tette hozzá.

Putyin kifejezte Oroszország készségét a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésére a biztonsági feltételek betartása mellett, közép- és hosszú távon.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én. Fotó: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij