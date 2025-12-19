Országszerte ismét fenyegető üzeneteket kaptak iskolák Szlovéniában

A ljubljanai rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrség értesítést kapott a fenyegetésekről, és haladéktalanul megkezdte az intézkedéseket. A beérkezett információk alapján minden szükséges biztonsági lépést megtettek az érintettek védelme érdekében.
Az országos rendőr-főkapitányság közlése szerint az ügyben közveszélyokozás gyanúja miatt indult nyomozás.
Az eddigi adatok alapján a levelek általános, sablonos jellegűek voltak, és a hatóságok hangsúlyozták: nincs ok pánikra. A történtekről tájékoztatták az oktatási minisztert is.
Egyes iskolák – főként bombafenyegetések miatt – elővigyázatosságból az épületek – köztük egy ljubljanai középiskola – kiürítése mellett döntöttek. Más intézmények ugyanakkor a rendőrségi értékelésre és a hatályos biztonsági előírásokra hivatkozva nem szakították meg az oktatást. Az oktatási minisztérium állásfoglalása szerint a kockázat alacsony volt, ezért nem volt szükség a tanítás felfüggesztésére.
Hasonló eset korábban is előfordult: idén januárban Szlovéniában csaknem négyszáz iskola és több óvoda kapott hamis bombafenyegetéseket tartalmazó e-maileket.
