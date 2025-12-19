Orbán Viktor: Haditanács volt a brüsszeli ülés, Oroszország legyőzése volt a fő téma

Cikkünk frissül!

„Szokatlanul kiélezett helyzetben tanácskoztak tegnap Brüsszelben, haditanács volt az ülés” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatóján pénteken, a brüsszeli uniós csúcs után, amelynek részleteiről itt írtunk bővebben.

Mint mondta, a hozzászólások döntő többsége arról szólt, hogyan lehet legyőzni Oroszországot. „A maradék tíz százalék – magyar, cseh és szlovák részről – viszont arról szólt, hogyan csináljunk békét” – tette hozzá.

Orbán Viktor elmondta, hogy amennyiben elvették volna az EU részéről a befagyasztott orosz vagyont, akkor a magyar kormánynak másnap arról kellett volna tárgyalnia, hová tegye az ország devizartartalékát, mert ott nem maradhatott volna, ahol eddig volt. Véleménye szerint az a lépés, hogy valakinek a pénzét az ellenségének adják, nyílt hadüzenetnek minősül.

„Beleborzongtam ebbe a gondolatba”

– jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy sikerült elhárítani a közvetlen háborús veszélyt, amiben nagy szerepe volt a belga miniszterelnöknek, akin elmondása szerint nagy nyomás volt, kiváltképp német részről.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának elõestéjén. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)