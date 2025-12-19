Orbán Balázs az EU-csúcsról: A konfliktus egy teljesen új, veszélyes szakaszába lépett, a kockázat ma nagyobb, mint valaha

Komor hangulatban értékelte a csütörtök esti EU-s csúcstalálkozót Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Facebook-bejegyzésében azt írta: bár a nyílt, azonnali hadüzenetet sikerült elkerülni, az Európai Unió történetében rendkívül veszélyes döntés született, amely a háború elmélyítéséhez vezethet.

Orbán Balázs szerint a brüsszeli csúcs után nehéz felhőtlen elégedettséggel felébredni, még akkor is, ha bizonyos értelemben „győztes csatáról” lehet beszélni. Mint fogalmazott, 24 uniós tagállam olyan precedenst teremtett, amelyre eddig nem volt példa:

az Európai Unió országai háborús kölcsönt nyújtanak egy unión kívüli, háborúban álló államnak, kifejezetten a háború megnyerése érdekében.

A politikai igazgató hangsúlyozta, hogy ez nem tekinthető semleges pénzügyi döntésnek. Véleménye szerint azok az országok, amelyek részt vesznek a kölcsön nyújtásában, nyilvánvalóan vissza akarják majd kapni a pénzüket, amihez Oroszország legyőzésére lenne szükség. Ettől a ponttól kezdve – írta – ezeknek az államoknak anyagi érdekük fűződik a háború folytatásához és a győzelemhez, ellenkező esetben saját állampolgáraik viselnék a döntés következményeit.

Orbán Balázs szerint ez a gondolkodás nem a béke irányába mutat, hanem a konfliktus további elmélyítéséhez vezet. Megfogalmazása szerint a háború egy új, különösen veszélyes szakaszába lépett, és a kockázat ma nagyobb, mint valaha.

A bejegyzésben kiemelte: Magyarország ebből a folyamatból kimarad.

Nem vesz részt háborús kölcsönök nyújtásában, nem sodródik bele a konfliktusba, és nem engedi, hogy a magyar emberek pénzét háborús célokra fordítsák. Ugyanakkor úgy látja, ennek az álláspontnak a megőrzése rendkívül nehéz lesz, és Orbán Viktornak minden tapasztalatára, rutinjára, politikai érzékére és szövetségépítési képességére szüksége lesz.

Orbán Balázs arra is figyelmeztetett: ha „brüsszeli kormánya” lenne Magyarországnak, az ország azonnal a háborús kölcsönt nyújtó államok között találná magát, és az ukrán katonai győzelem, valamint a saját pénz visszaszerzése után „futhatna”.

Ennek következményeként háborús adók, megszorítások, sorozások és további, kiszámíthatatlan lépések következhetnének.

A politikai igazgató hangsúlyozta: ilyen jövőt nem szeretne Magyarországnak és jövő tavasszal nagy döntés előtt áll az ország.

