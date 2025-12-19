Megváltozhat Amerika álláspontja Ukrajna NATO-tagságáról, ha „valaki meghal” – találgatják, kire gondolhatott Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij elnök a sajtótájékoztatón elmondta, hogy szerinte az amerikai álláspont régóta egyértelmű: már a háború előtt, első washingtoni tárgyalásain is azt a választ kapta, hogy Ukrajna nem lesz tag a NATO-ban. Az ukrán elnök ezzel együtt ragaszkodik ahhoz, hogy a csatlakozásról nem mond le, továbbra is Ukrajna alkotmányában rögzített cél az integráció a NATO és az EU irányába, és szerinte ezt más országok nem, csakis az ukrán nép módosíthatná. Elmondása szerint reális biztonsági garanciát csak a NATO biztosíthat, és bár Washington ma elutasító, a jövőben szerinte könnyen elképzelhető a változás:

„Lehet, hogy változni fog a pozíció a jövőben. A politikusok változhatnak, valaki él, valaki meghal. Ez az élet”

– fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Trumpnak üzenhetett Zelenszkij?

A megdöbbentő mondat gyorsan terjedt Ukrajnán belül, Zelenszkij elnök több irányból is figyelmeztetéseket kapott. Artem Dimitruk, az ukrán parlament képviselője, aki korábban Zelenszkij pártjának támogatásával nyerte el mandátumát, de azóta szembefordult az elnökkel, azt állítja, hogy a mondat egyértelműen Donald Trumpra vonatkozhat, mivel az következetesen és észszerűen ellenezi Ukrajna felvételét a NATO-ba, valamint a háború folytatását.

„Zelenszkij a politikai ellenfelei fizikai megsemmisítéséről beszél, erre már sokszor figyelmeztettem”

– írta a közösségi médiában Dimitruk.

A képviselő azt a megosztó elméletet is felemlegette, miszerint Zelenszkijnek köze lehetett a Trump elnök elleni korábbi merényletkísérletekhez.

Volt ukrán elnöki tanácsadó: Trump nem fog megbocsátani

Egy további nyilatkozat is nagy visszhangot váltott ki: Oleg Soskin szerint, aki ukrán elnöki tanácsadó volt Leonyid Kravcsuk és Leonyid Kucsma ukrán elnökök mellett, Zelenszkij most komoly kockázatot vállalt a kijelentésével.

„Ha Zelenszkij azt hitte, hogy ez egy vicces poén volt, akkor tévedett, és most nem fog sem pénzt, sem segítséget kapni (Amerikától). Trump egyszerűen tönkre fogja tenni ezekért a szavakért, mert ezt nem lehet megbocsátani”– mondta a korábbi tanácsadó.

A vita jól mutatja, hogy továbbra is milyen érzékeny az ukrán NATO-tagság kérdése, valamint az amerikai–ukrán kapcsolatok feszültségére és törékenységére is rávilágít.

Kiemelt kép: Donald Trump volt és jelenlegi amerikai elnököt, a Republikánus Párt elnökjelöltjét (k) a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei veszik körbe a Pennsylvania állambeli Butlerben rendezett kampánygyűlésen a sikertelen merényletkísérlet után (Fotó: MTI/AP/Gene J. Puskar)