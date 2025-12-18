Ursula von der Leyen: Két finanszírozási javaslat van az asztalon Ukrajna támogatására

Két finanszírozási javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság Ukrajna támogatására a 2026–2027-es időszakra – közölte Ursula von der Leyen. A testület elnöke erről csütörtökön az EU-tagországok vezetőinek brüsszeli tanácskozására érkezve beszélt.

Az elnök közölte:

az egyik az uniós költségvetésen keresztüli finanszírozás, annak terhére történő hitelfelvétellel, a másik lehetőség az úgynevezett jóvátételi hitel.

Az állam- és kormányfők az ülésen intenzív tárgyalásokat folytatnak arról, melyik megoldást alkalmazzák – tette hozzá.

Mint mondta, az Európai Tanács elnökével egyetértenek abban, hogy a csúcstalálkozó nem érhet véget megállapodás nélkül, ezért a két javaslat közül az egyikről mindenképpen döntésnek kell születnie.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszél az energiabiztonság jövőjéről tartott nemzetközi konferencián Londonban 2025. április 24-én (Fotó: MTI/EPA pool/Tolga Akmen)