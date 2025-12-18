Újabb feltételezett kábítószercsempész hajót semmisített meg az amerikai hadsereg

Műsorújság
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.18. 08:30

Az amerikai hadsereg újabb feltételezett kábítószercsempész hajót semmisített meg a Csendes-óceán keleti medencéjében szerdán – jelentette be az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM).

A közlemény szerint a jármű fedélzetén négyen tartózkodtak, őket kábítószer-terroristának minősítették. A támadásban valamennyien meghaltak. A katonai akció nemzetközi vizeken, egy sűrűn használt kábítószercsempész útvonalon történt.

A bejelentés alapján a műveletet Pete Hegseth védelmi miniszter hagyta jóvá, miután a hírszerzés megerősítette a hajó rendeltetését, és megállapította, hogy a jármű egy külföldi terrorszervezetnek nyilvánított csoporthoz tartozik.

Az Egyesült Államok hadserege szeptember eleje óta mintegy 20 feltételezett csempészjárművet semmisített meg, megölve mintegy 90 embert.

