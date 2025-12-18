Újabb feltételezett kábítószercsempész hajót semmisített meg az amerikai hadsereg

A közlemény szerint a jármű fedélzetén négyen tartózkodtak, őket kábítószer-terroristának minősítették. A támadásban valamennyien meghaltak. A katonai akció nemzetközi vizeken, egy sűrűn használt kábítószercsempész útvonalon történt.
A bejelentés alapján a műveletet Pete Hegseth védelmi miniszter hagyta jóvá, miután a hírszerzés megerősítette a hajó rendeltetését, és megállapította, hogy a jármű egy külföldi terrorszervezetnek nyilvánított csoporthoz tartozik.
Az Egyesült Államok hadserege szeptember eleje óta mintegy 20 feltételezett csempészjárművet semmisített meg, megölve mintegy 90 embert.
