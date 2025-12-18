Újabb feltételezett kábítószercsempész hajót semmisített meg az amerikai hadsereg

Az amerikai hadsereg újabb feltételezett kábítószercsempész hajót semmisített meg a Csendes-óceán keleti medencéjében szerdán – jelentette be az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM).

A közlemény szerint a jármű fedélzetén négyen tartózkodtak, őket kábítószer-terroristának minősítették. A támadásban valamennyien meghaltak. A katonai akció nemzetközi vizeken, egy sűrűn használt kábítószercsempész útvonalon történt. A bejelentés alapján a műveletet Pete Hegseth védelmi miniszter hagyta jóvá, miután a hírszerzés megerősítette a hajó rendeltetését, és megállapította, hogy a jármű egy külföldi terrorszervezetnek nyilvánított csoporthoz tartozik. 🇺🇸⚡- SOUTHCOM has released footage from Wednesday of a “lethal kinetic strike” on a suspected drug vessel that was traveling along “a known narco-trafficking route” in the eastern Pacific, killing all four people onboard. pic.twitter.com/yGftaGRQX4 — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) December 18, 2025 Az Egyesült Államok hadserege szeptember eleje óta mintegy 20 feltételezett csempészjárművet semmisített meg, megölve mintegy 90 embert. Kapcsolódó tartalom Drogháborúk Európában – amikor a bevándorlás és a kábítószer összefonódik A bűnszervezetek gyakran a migrációs útvonalakat használják a drogok Európába juttatására. Kiemelt kép forrása: X.com