Törvényt fogadott el a brazil parlament Jair Bolsonaro büntetésének csökkentéséről

Jóváhagyta a brazil kongresszus azt a törvénytervezetet, amely csökkentené a puccskísérlet szervezése vádjával 27 év és 3 hónap szabadságvesztésre ítélt Jair Bolsonaro volt brazil elnök büntetését.

Az alsóház már múlt héten, a szenátus pedig helyi idő szerint szerdán támogatta a kezdeményezést, amelynek értelmében két évre és négy hónapra mérsékelnék Jair Bolsonaro börtönbüntetését.

„Nem pontosan ez az, amit szerettünk volna, nem ezért küzdöttünk, de az adott körülmények között erre volt lehetőség”

– reagált egy videóban Flávio Bolsonaro szenátor, a volt elnök fia, aki várhatóan jelöltként indul a 2026-os elnökválasztáson.

A múlt heti alsóházi szavazás nagy indulatokat keltett az országban, vasárnap több nagyvárosban tízezrek vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak az eljárás ellen. Az elnöki tisztséget 2019 és 2022 között betöltő Jair Bolsonaro november végén kezdte meg börtönbüntetése letöltését a brazíliavárosi szövetségi rendőr-főkapitányságon, ahol egyszemélyes cellában helyezték el.

Szeptemberben ítélték 27 év és 3 hónap börtönbüntetésre azzal a váddal, hogy a 2022-es választási veresége után puccskísérletet szervezett, hogy hatalmon maradjon. A jelenlegi helyzet szerint nagyjából nyolc évet kellene börtönben töltenie, ezt követően lenne lehetőség a büntetés enyhítésére.

Luiz Inácio Lula da Silva államfő még vétót emelhet a büntetést csökkentő új jogszabály ellen, de ez csak a törvény végrehajtásának késleltetését jelentené, mert a brazil kongresszusnak joga van az elnöki vétó megsemmisítésére is. Az új törvény rendelkezik még Bolsonaro több olyan hívének szabadlábra helyezéséről is, akiket a 2023. januári puccskísérletben való részvétel miatt ítéltek el.

Bolsonaro hívei a parlamentben február óta hiába küzdöttek azért, hogy a volt elnök teljes körű amnesztiát kapjon. Az év végi törvényhozási szünet közeledtével azonban úgy ítélték meg, hogy megfelelő lehet az időzítés a büntetés mértékének csökkentéséről szóló törvény elfogadására.

Kiemelt kép: Jair Bolsonaro volt brazil elnök a szövetségi rendõrség brazíliavárosi fõkapitányságáról távozóban nyilatkozik 2023. október 18-án. (Fotó: MTI/EPA/EFE/André Borges)