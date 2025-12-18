Orbán Viktor: Addig leszünk itt, ameddig kell, de nem fogunk asszisztálni Ukrajna finanszírozásához

„Brüsszeli hübrisz a csúcson” – így jellemezte Orbán Viktor az elmúlt napok brüsszeli történéseit. A miniszterelnök közösségi oldalán előbb kritikát fogalmazott meg a szerb EU-csatlakozás rendezésével kapcsolatban, majd hangsúlyozta: Magyarország nem fog asszisztálni Ukrajna finanszírozásához, és ezért akár álmatlan éjszakákat is vállalva addig maradnak Brüsszelben, „ameddig kell”.

A miniszterelnök ismertette, hogy a szerdai EU–Nyugat-Balkán csúcsot úgy készítették elő, hogy a szerb elnök el sem jött. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, ez nem is csoda, mivel elmondása szerint négy éve hitegetik a 2012 óta tagjelölt szerbeket, de Brüsszelben egy tapodtat sem léptek előre az uniós csatlakozásuk ügyében, „jogállamisági problémákra” hivatkozva.

Orbán Viktor párhuzamot vont az ukrán csatlakozási törekvéssel, ahol „persze ilyen problémákat nem tártak fel a brüsszeli revizorok”.

„Jól tette Vucsics elnök, hogy nem asszisztált ehhez a színjátékhoz. Az pedig az unió és a csúcsot összehívó brüsszeli bürokraták szégyene, hogy a tagállamok jelentős része el se jött tegnap Brüsszelbe”

– jegyezte meg.

A csütörtöki nappal kapcsolatban hangoztatta, hogy a „hübriszből jut mára is”.

„Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása” – írta, majd ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy „ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni”:

„Addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál”

– emelte ki.