Nem jogosult a varsói alkotmány értékelésére az uniós bíróság – jelentette ki a lengyel alkotmánybíróság

Az Európai Unió Bírósága nem jogosult arra, hogy értékelje a lengyel alaptörvényt és az alkotmánybíróságot – reagált az uniós bíróság csütörtöki luxembourgi ítéletére a varsói alkotmánybíróság. A lengyel kormány képviselői viszont üdvözölték az uniós végzést.

A lengyel alkotmánybíróság arra reagált, hogy az EU-bíróság több alapvető uniós jogelv megsértését rótta fel neki, megfogalmazva azt az álláspontot is, hogy a lengyel testület nem tekinthető független és pártatlan bíróságnak.

A luxembourgi ítélet „nincs semmilyen hatással Lengyelország alkotmányos szerveinek működésére”, a döntés „teljes mértékben az említett szerv hatáskörén kívül született”, „a lengyel alkotmány és a lengyel alkotmánybíróság értékelése ugyanis nem tartozik” az uniós bíróságra – olvasható a varsói alkotmánybíróság honlapján közzétett állásfoglalásban.

Aláhúzták: Lengyelország nem ruházta át az Európai Unióra az igazságügyet és a bíráskodást érintő hatásköröket.

Erre alapozva 2005 óta több lengyel alkotmánybírósági döntés is megerősítette, hogy az uniós jog elsőbbsége csak egyes, az átruházott hatáskörökkel összefüggő törvényeket érint, nem pedig az alkotmányt – idézték fel.

Dagmara Pawelczyk-Woicka, a lengyel igazságszolgáltatási tanács (KRS) elnöke az X-en leszögezte: nem meglepő „a lengyel alkotmánybíróság hatáskörét és egyúttal összetételét aláásó” uniós döntés. A luxembourgi bíróság ugyanis „nem akarja alkalmazni és nem is alkalmazza az alapszerződésekben előírt jogi korlátozásokat, hanem politikai célokat követ” – fogalmazott a KRS elnöke.

Rafal Leskiewicz, a lengyel államfő szóvivője újságírói kérdésre aláhúzta: az uniós jog „semmilyen módon nem avatkozhat be Lengyelország alkotmányos rendjébe”.

Donald Tusk kormányfő viszont brüsszeli sajtóértekezletén úgy ítélte meg: a döntés „zöld fényt ad az alkotmánybíróság javítására”, amely folyamat végrehajtásáról már tárgyalt a kormánykoalíciós partnerekkel.

Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főügyész jelezte: az eljárást a jövő év elején a parlamentben indítanák el új alkotmánybírák megválasztásával. Megjegyezte: a kormánykoalíció nem hiszi, hogy az alkotmánybíróság átrendezését célzó új törvény ügyében lehetséges volna az ellenzéki jelöltként megválasztott Karol Nawrocki államfő „együttműködése”.

Donald Tusk kormánya nem ismeri el az alkotmánybíróságot a jelenlegi összetételében, mely az előző, a jelenleg ellenzéki Jog és Igazságosság vezette kormány idején alakult. Hasonlóképpen nem ismerik el a KRS bíró tagjait sem. Az alkotmánybírósági végzéseket a kormány nem tekinti érvényesnek, és a kormányfői hivatal illetékes osztálya nem teszi közzé őket a jogi közlönyben. A kormánykoalíció az alkotmánybíróság átalakítását szeretné elérni. Az ezt célzó és a parlamentben tavaly ősszel megszavazott két törvényt azonban Andrzej Duda akkori államfő nem írta alá, ehelyett előzetes alkotmánybírósági normakontrollra küldte őket.

Az augusztusban beiktatott Karol Nawrocki elnök december elején kijelentette: az alkotmánybíróságot a jelenlegi kormány hivatalba lépése óta „kegyetlenül” támadják, a KRS törvényes alapjait pedig „alaptalanul kétségbe vonják”.

Hangsúlyozta: „az alkotmány őreként soha nem fogja elfogadni az ilyen cselekményeket”.

A lengyel elnöknek vétójoga van, a vétót a parlamenti alsóház az újabb szavazáson csak háromötödös többséggel utasíthatja el. A jelenlegi kormánykoalíciónak nincs ekkora többsége az alsóházban.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka