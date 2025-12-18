Nagy István agrárminiszter felháborítónak tartja, hogy Brüsszel a gazdák pénzét elvenné, és Ukrajnának adná

A miniszter hangsúlyozta:
a nemzeti kormányra mindig számíthatnak a gazdák, támogatják a Brüsszellel szembeni küzdelmeiket.
Felidézte, hogy csütörtökön több ezer európai gazdálkodó vonult Brüsszelbe, hogy a Közös Agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen demonstráljon.
Felháborító és botrányos, hogy a tüntetőket vízágyú várta, hihetetlen, hogy Brüsszel meddig képes elmenni
– jelentette ki Nagy István.
A miniszter közölte: az Európai Bizottság több mint 20 százalékkal csökkentené az agrárpénzeket, és elárasztaná az uniós piacokat kétes minőségű élelmiszerekkel.
Felháborító – fogalmazott -, hogy Brüsszel a gazdák pénzét elvenné, és azt Ukrajnának adná, és emellett az élelmezésbiztonságot is veszélyeztetné. Hozzátette:
ez térdre kényszerítené az európai agráriumot, és csődbe vinné a gazdákat.
A biztonságos élelmiszerellátás nemcsak a termelők, hanem mindannyiunk közös ügye. Elég abból, hogy Brüsszel sorra olyan döntéseket hoz, amelyek ellehetetlenítik az európai, így a magyar gazdákat is – jelentette ki.
Kapcsolódó tartalom
A mi álláspontunk világos, meg kell őrizni a Közös Agrárpolitika forrásait és külön költségvetését, valamint a kétpilléres szerkezetét. Nemet mondunk az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodásra is – szögezte le.
„Számunkra mindig a magyar gazdák érdeke az első, amit következetesen meg is fogunk védeni. Az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyerünket nem lehet politikai játszmák részévé tenni. Értsék meg végre!”
– hangoztatta Nagy István.
A magyar kormány a gazdák mellett áll! A gazdáknak 100%-ig igazuk van!👨🏻🌾🚜
Közzétette: Nagy István – 2025. december 18., csütörtök
Kiemelt kép: Barikádokkal állította meg a demonstráló gazdákat a rendőrség Brüsszelben (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)