Másfélmillió amerikai katonát jutalmaz meg Donald Trump karácsony alkalmából

Csaknem másfél millió amerikai katona kap karácsonyi jutalmat – jelentette be az Egyesült Államok elnöke szerdán.

Donald Trump a Fehér Házból sugárzott élő beszédében elmondta, hogy a hadsereg tagjai „vitézi osztalék” (warrior dividend) elnevezésű jutalmat kapnak 1776 dollár értékben. Az összeg megegyezik az Amerikai Egyesül Államok függetlensége kikiáltásának évszámával. Az amerikai hadsereg idén ünnepelte hivatalos megalapításának 250. évfordulóját.

A katonák egyszeri ünnepi juttatását az adminisztráció által bevezetett vámokból származó bevétel teszi lehetővé, és a csekkek már „úton vannak” a címzettek felé.

Jövőre az amerikaiak szélesebb köre is részesedhet a vámbevételből, és rekord adó-visszatérítésre számíthatnak az állampolgárok – közölte Trump.

Az elnök beszédében szinte kizárólag amerikai belügyekről, elsősorban az életkörülmények javítása érdekében hivatalba lépése óta tett lépésekről beszélt, valamint az illegális bevándorlás visszaszorítása terén elért eredményeket hangoztatta.

Trump a fogyasztói árak csökkentésére, illetve az infláció további mérséklésére vonatkozó terveket ismertetve elmondta, hogy az elektromos áram magas árának leszorítása érdekében a következő 12 hónapban 1600 erőmű kezdi meg működését.

Egyben bírálta az előző, Joe Biden vezette adminisztrációt, amely véleménye szerint a zöld energiára való ütemes átállás érdekében feláldozta az alacsony és megfizethető energiaárakat.

Donald Trump felhívta a figyelmet arra, hogy a növekvő kitermelésnek köszönhetően az üzemanyagok ára jelentősen csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszédet készül mondani az Egyesült Államok hadserege megalakulásának 250. évfordulóján az észak-karolinai Fort Bragg támaszponton 2025. június 10-én (Fotó: MTI/EPA/Stan Gilliland)