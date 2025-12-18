Hermetikusan lezárták Brüsszel több részét is a gazdatüntetések miatt

Tüntetést tartanak a gazdák csütörtökön Belgium fővárosában, Brüsszelben, az uniós csúcstalálkozóval egy időben. A fejleményekről, illetve a demonstráció miatt kialakult állapotokról Joó Csaba, az M1 tudósítója számolt be.

„Mint egy háborús övezetben” – ez a címe annak a videónak, amelyet Joó Csaba, az M1 Brüsszelből tudósító riportere osztott meg csütörtökön. A felvételen látható, hogy a hatóságok hermetikusan lezárták a belga főváros több utcáját is az ott zajló gazdatüntetések.

Mint ismert, legalább nyolcezer raktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva. A brüsszeli közlekedésért felelős vállalat, a Brussels Mobility bejelentette, hogy a tüntetés miatt több útszakasz és alagút le van zárva, a gépkocsi-közlekedés lassú és akadozik a belga főváros tömegközlekedése is.

A mintegy negyven európai mezőgazdasági szervezet által szervezett, valamint a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével zajló megmozdulás résztvevői traktortoros felvonulást tartanak.

A menetoszlop várhatóan délután kettő óra táján éri el az uniós intézményeknek otthont adó városrészt, ahol a nap folyamán a tagállamok állam- és kormányfői tartanak csúcstalálkozót. Ennek napirendjén szerepel Európa gazdasági biztonságának kérdése, benne az unió kereskedelmi menetrendjének felgyorsítása.

Kiemelt kép: Tüntető gazdák traktorjaikkal a rendőrség által elkerített brüsszeli európai negyedben az Európai Unió Mezőgazdasági Tanácsának ülése előtt 2024. március 26-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)