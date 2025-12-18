Franciaország rehabilitálja az abortusz miatt 1975 előtt elítélt nőket

A francia parlament csütörtökön egyhangúlag véglegesen elfogadott egy törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi azon nők rehabilitálását, akiket az önkéntes terhességmegszakítás 1975-ös engedélyezése előtt ítéltek el illegális abortusz miatt.

A feministák által üdvözölt szöveg szélesebb körben elismeri, hogy az állam által a „abortuszhoz való hozzáférést, gyakorlást és információt büntető törvények alkalmazása sértette a nők egészségvédelmét, szexuális és reproduktív autonómiáját, a nők jogait”. A javaslat hozzáteszi, hogy az 1975 előtti törvények számos halálesethez vezettek, és fizikai és erkölcsi szenvedést okoztak.

A szocialista törvényjavaslatot, amelyet a korábbi nőjogi miniszter, a jelenleg szenátorként tevékenykedő Laurence Rossignol kezdeményezett, márciusban egyhangúlag már elfogadták a szenátusban, a kormány támogatásával, a nemzetgyűlés csütörtökön szavazott róla.

Ez a törvény „igazságtétel azért a több ezer életért, amelyeket igazságtalan törvények tettek tönkre”

– mondta csütörtökön Aurore Bergé, a nők és férfiak közötti egyenlőségért felelős miniszter, aki beszédében megemlítette édesanyja abortuszát is.

„Felelősségünk a rehabilitálás, de mindenekelőtt kötelességünk figyelmeztetni”

– tette hozzá, utalva a nők jogai elleni támadásokra világszerte.

A szöveg emellett egy olyan bizottság létrehozását is előírja, amely elismeri azon nők által elszenvedett kárt, akik abortuszon estek át, és amelynek feladata a tiltott abortuszra kényszerített nők és segítőik emlékezetének összegyűjtése és átadása.

A szöveg ugyanakkor nem tartalmaz kártérítési részt a törvény által érintett személyek számára.

„A kártérítés kérdése továbbra is vakfolt ebben a szövegben” – hívta fel a figyelmet Sandra Regol zöldpárti képviselő. „Nem tehetünk úgy, mintha ez a kérdés nem létezne” – tette hozzá, miközben a nemzetgyűlés a közelmúltban fogadott egy törvénytervezetet, amely a homoszexualitás miatt korábban elítéltek számára kártérítést ítélt meg.

A „körülmények különbözőek” Aurore Bergé miniszter szerint, mivel a szövegben érintett nők „nem mindegyikét ítélték el”. A törvény által létrehozott bizottság „jobban azonosíthatja az áldozatokat”, és „talán egy későbbi időpontban kártérítéshez is jogot adhat” – tette hozzá.

A törvényt ötven évvel az után a törvény után fogadta el a parlament, amely engedélyezte az önkéntes terhességmegszakítást.

A hivatalos becslések szerint 1870 és a dekriminalizáció között több mint 11 660 embert ítéltek el abortusz gyakorlása vagy igénybevétele miatt.

A feminista szervezetek szerint a törvény elfogadása lehetővé teszi Franciaország számára, hogy egyértelmű üzenetet küldjön egy olyan nemzetközi helyzetben, amelyet a terhességmegszakításhoz való jog elleni egyre növekvő támadások jellemeznek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)